器捐助亲人机会升等 卫福部月底公布

哈通社阿斯塔纳电,据联合新闻网消息,器官捐赠者未来将不只帮助陌生人，还能帮助身边亲人缩短等待器官的时间。卫生福利部最快将于7月底公告「人体器官移植分配及管理办法」，未来器捐者若有配偶或三亲等血亲在等器官，排序可大幅往前，甚至可能从200多名窜至第2名。

目前器官的捐赠移植都是用公平的平台登录、分配，若捐赠者有五等血亲、姻亲或配偶正在等候器官且符合医学考量，即可藉由「指定捐赠」让亲人优先移植。 不过多数情况下，捐赠者通常没有家人在等器官。另外也有些捐赠者的家人是在捐赠过后才因病需要器官。但此办法施行后能实质上帮忙亲人「升等」。台湾器捐风气还有进步空间，希望藉此提升民众意愿。 举例来说，加入「待移植者之配偶或三亲等血亲曾为死后器官捐赠者」这项新条件后，再试算等待心脏排序24与等待肾脏排序201患者，发现顺位竟往上窜升为第6及第2。 不过器官捐赠移植登录中心执行长江仰仁说，每次捐赠者的器官条件不同，所以每出现1名新的器捐者，各器官的排序都会变动。但是「疾病严重程度」或是「血型」等影响较大的绝对因素还是会优先考虑。 举例来说，心脏移植会考量年龄、体重、血型、疾病等级、等候时间、有无使用叶克膜等条件配对排序，其中血型相同或相容是绝对因素，符合条件者就会被排在较前面。另外，若没在短时间内移植会有生命危险者，因为疾病等级较高，也会排在前面。 此办法施行后能溯及既往，只要向医院申请捐赠证明，就能在登记等候器官时加上这个条件提高排序。 卫生福利部医事司司长李伟强表示，此法已进入蒐集各方资料修改细节的阶段，若各方皆无意见，最快能在7月底上路。