以色列总理：以军已做好扩大地面行动的准备

哈通社阿斯塔纳7月19日电，据新华网报道，以色列总理内塔尼亚胡１８日说，以国防军已经做好准备，一旦需要，以军将扩大在加沙地带的地面行动。

内塔尼亚胡是在以色列内阁当天举行特别会议前发表上述讲话的。他说，在以色列安全内阁下令以军做好"显著扩大"地面行动的准备后，以军已经做好了这一准备。

内塔尼亚胡称，以色列已经"穷尽了所有可能性"，但巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）让以色列别无选择，只能对加沙地带发起地面进攻。他说，目前以色列的地面攻势目标主要是摧毁加沙地带"恐怖分子"挖的地道。

以军１８日证实，自以军１７日晚向加沙地带发起地面进攻以来，已有一名以军士兵在军事行动中死亡。这是以军发起"护刃行动"以来第一起士兵死亡事件。

这名２０岁的以军士兵在夜间进入加沙地带的军事行动中被子弹击中，另有数名以军士兵在行动中受伤。

以色列"护刃行动"１８日进入第１１天，以军在对加沙地带发起地面进攻的同时，继续出动空军对加沙地带进行轰炸。以军说，自地面进攻以来，以军共轰炸了加沙地带近１５０个目标。

１８日晨，以色列南部继续遭到来自加沙地带火箭弹袭击，但未造成伤亡。