亚美尼亚察赫德左尔小城旅游业发展迅速

哈通社阿斯塔纳7月19日电，据新华网报道，亚美尼亚小城察赫德左尔旅游业最近几年发展迅速。亚通社消息说，今年第一季度到当地旅游的人数多达４万人，其中２万外国人，大部分来自俄罗斯。

察赫德左尔位于亚美尼亚首都埃里温东北部５０公里处，当地居民仅有１６００人，是个风光美丽的小山城。这里建有现代化水平的宾馆饭店，最主要的是建有一座设备齐全的体育运动训练中心，可供进行田径项目训练。此外，三条国际标准的冬季滑雪雪道以及由瑞士提供设备援建的登山索道，是进行冬季滑雪训练的最佳选择。

亚美尼亚冬无严寒，夏无酷暑，水资源丰富。因此，无论从自然条件，还是从硬件设施方面讲，都为将察赫德左尔发展成一个体育运动训练中心提供了良好的条件，可以说这里是一个非常适宜进行田径项目与滑雪项目集中封闭训练，以及旅游度假的地点。

苏联时期，察赫德左尔小城曾是国家当时主要的体育运动集训中心。２０１４年索契冬奥会开幕前，很多俄罗斯冬季项目运动员曾来到这里集中封闭训练。

察赫德左尔市市长阿鲁突尼杨对媒体表示，该市目前还准备增加建设一条长达１.８公里的林荫道，用来美化环境，吸引游人，并将朝着把这座小山城进一步建成一座现代化的体育运动训练中心而努力。