英国就马航空难善后警告：世界看着俄罗斯

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，英国警告说，"全世界的眼睛"现在正看着俄罗斯，希望俄罗斯确保马航遇难者的善后工作。英国外交大臣哈蒙德就此召见俄罗斯驻英国大使，讨论俄罗斯对马航空难的反应。

马航MH17客机周四（7月17日）在乌克兰东部顿涅茨克地区接近乌克兰和俄国边境的地方坠毁，机上298人全部遇难。

遇难者中包括10名英国人，其中最新公布身份的一名英国人和他的妻子与孩子一同丧生。 与此同时，空难发生后英国首相卡梅伦和荷兰首相鲁特呼吁欧盟"重新考虑和俄罗斯打交道的方式"。 英国首相府唐宁街10号表示，马航MH17"越发可能"是被从俄罗斯裔叛军控制的地区发射的一枚地对空导弹击落的。

哈蒙德说，俄罗斯政府并没有运用其影响力向叛军施压，要求后者允许调查人员在飞机坠毁地点进行调查。 "在今后几个小时内，全世界的眼睛都在盯着俄国，看它是否会履行承诺"，帮助坠机善后事宜。 英国空难机构也派出一个小组前往坠机地点调查空难原因。 马航发表的最新声明说，机上遇难的所有人员国籍已经确定。 失事客机共载298人，包括荷兰192人(其中1人持美荷双重国籍)、马来西亚44人(含2婴儿)、澳大利亚27人、印尼12人(含1婴儿)、英国10人(1人持英国南非双重国籍)、德国4人、比利时4人、菲律宾3人、加拿大1人、新西兰1人。 联合国安理会呼吁对客机坠毁原因展开完全独立的国际调查。 而乌克兰方面指责叛军阻挠国际调查。 相互指责 乌克兰冲突双方目前都指责对方应对事件负责。 乌克兰政府称这是一起恐怖主义行动，并公布了他们所称的截获的乌克兰分离份子对话录音，该录音可证明这架飞机是被分离份子打下来的。 但亲俄的分离主义武装人员说，是一架乌克兰空军战机击落了这架马航客机。 美国总统奥巴马周五表示，一枚从乌克兰反对派控制地区发射的地对空导弹击落了马航MH17客机。 奥巴马将这一袭击称为"无法形容的暴行"，并表示他一定要让事实真相大白。