美前官员解析美国仍是世界老大的五个理由

哈通社阿斯塔纳7月20日电，据新华网援引参考消息报道，美国《外交政策》双月刊网站7月3日发表题为《我们是头号大国，今后也不会变》的文章，作者为美国前国家安全顾问托马斯•多尼伦。文章主要内容如下：

尽管美国人生性乐观，但总是对自己的世界地位感到担忧。每隔10年左右，就有新一波严重的悲观情绪席卷美国。如今，衰落论者又卷土重来，认为中国很快将取代我们，我们陷入僵局的政治、长期赤字和日益破败的基础设施都使得我们无法再履行自二战以来一直承担的全球责任。 我们必须认真看待这些忧虑，不能单纯因为衰落论者以往是错误的，就认为美国将保持优势地位。 那么，我们到底该如何估算实力？在不时感到焦虑的同时，人们有时忘记了美国的资产是多么丰厚而持久，而最重要的资产就是我们应对面前所有挑战的能力。以下是我们的五个核心优势： 经济实力首屈一指 美国经济是我们全球领导地位的最重要源泉。历史上的铁律不多，但其中之一是，一个国家的实力与经济力量直接相关。正如奥巴马总统说过的那样："我们的繁荣构成了实力的基础。" 按照所有的衡量标准，美国当前的国民经济规模都排在全世界首位，国内生产总值接近17万亿美元。美国经济规模是名列第二位的中国的将近两倍。 如果我们审视未来的前景，美国显然完全能保持领先地位。我们可以考虑美国经济的三个方面：创新、能源和高等教育。 首先，相对于世界其他国家，美国具有创新优势。苹果、谷歌、脸谱网、推特--这些都是当前美国经济活力的同义词，但其中只有一家企业是15年前就存在的。 美国的第二个经济优势是我们的国家能源前景。在过去40年的大部分时间里，美国是全世界头号天然气生产国。国际能源署预计，到2020年前后，美国将成为全世界最大石油生产国。 长期经济优势的另一个根源是美国的高等教育体系。我们的大学令全世界羡慕。在排名前20位的研究型大学中，有17所设在美国。我们的科学家在知名期刊上发表的论文数量远远超过其他任何国家。 军事实力无与伦比 无论按照何种标准来衡量，我们的军事实力都是无与伦比的，而且这种局面在短期内不会发生变化。单纯就规模而言，美国每年的防务支出超过了排名在我们之后的10个国家的总和。尽管中国近年来快速扩充军力，但我们的防务预算是这个实力最接近的竞争对手的6倍多。我们仍然具备击败所有对手的能力。 但是，就连这些衡量标准都低估了美国军队的真正优势。在全世界的20艘航空母舰中，美国独占11艘，从而成为全世界唯一真正能在全球投射影响力的国家。 随着我们缩减阿富汗战争的规模，美军如今立足更稳，而不会出现有些人担心的疲于应付的局面。 我们还有着与50多个国家的正式同盟网络，也是有史以来最大的网络。这个网络以我们在亚洲和欧洲的条约同盟为核心，是两党历时50多年打造的。这是其他任何国家都不能企及的。 天然优势绝无仅有 地理和自然资源是我们最重要的天然优势。很少有人论及这些持久的优势，但从第一批移民抵达开始，这些优势就保障了美国人民的安全与繁荣。我们是临太平洋和大西洋的大国，是美洲和北极国家。海洋与和平边界保护着我们。我们生活的半球大多是稳定的民主国家，我们与其他美洲国家有着友好和富有成效的关系。最基本的战略要点是：美国在自己的半球没有面临任何实实在在的威胁。 美国不是依靠别国的大国，这一点几乎是绝无仅有的。除了我们的能源资源，我们还有其他多样而宝贵的自然资源。当对稀土的争夺日益激烈时，美国却坐拥最丰富的稀土资源。美国坐落在面积最大的肥沃陆地上，从而使我们成为全世界的面包篮。我们是全世界最大的粮食出口国，我们高产的农田帮助美国人免受价格震荡和粮食短缺的冲击。 人口未来一片光明 从人口构成来看，我们的未来同样一片光明。我们的劳动力大军相对年轻，规模仍在不断扩大。从现在到2050年，预计美国人口将增加将近一亿人，劳动力大军将因此扩大40%。与西欧其他发达国家、日本和韩国的人口相比，这些国家的人口在不断老龄化并减少。时至2050年，中国的中位数年龄将接近50岁；美国则为40岁。 我们的人口构成状况优于世界其他国家的重要原因之一是，我们是个移民国家。移民比总体人口年轻，与出生在美国的人口相比，移民加入劳动力大军的人数也更多。移民群体还是创造力的重要源泉。说到吸引高技术移民，美国相较于其他发达国家具有明显优势。与其他所有国家相比，我们的开放社会能让移民实现更完美的融合。 领导地位独一无二 最后一个优势是我们独一无二的全球领导地位。数十年来，美国人在这个饱受战争蹂躏和压迫伤害的世界上承担了领导责任。为了捍卫我们的价值观和推进普世权利，我们屡屡用美国人的鲜血和财富去冒险。全世界至今仍然期待我们发挥领导作用。各国民众指望美国维护全球商务、确保能源自由流动、控制危险武器的扩散。 许多国家具有影响力。不过，影响力与领导地位之间存在很大差别。美国动用的不光是资源。我们具有召集各国和协调国际工作的无可比拟的能力。这是因为我们的理念具有吸引力，我们有发挥领导作用的传统，而且我们创建了一个如此成功的国际体系。

仍须面对五大挑战 尽管美国的卓越地位具有种种有形和无形的优势，我们也必须清醒地看到战略资产负债表上的债务。以下是五个主要忧虑。 首先，控制美国的长期预算赤字非常关键。美国的财政状况有可能动摇总体经济基础。 其次，我们的基础设施年久失修。就在五年前，世界经济论坛还把美国的基础设施排在全世界第九位，如今已经落到第19位，而美国公共建设开支占国内生产总值的比例已经降到了20年来的最低点。 第三，我们不能再把美国在创新领域的优势视作想当然。中国和日本已经在每年的专利申请数量方面超过了我们，中国在研发支出方面正迅速赶上我们。 第四，我们未能彻底改革移民制度，从而削弱了美国在全球人才争夺战中的固有优势。在美国高校获得科学、技术、工程学和数学高等学位的人当中，有40%的人是外国人，即便他们愿意选择留在美国，也没有合法的途径可以这样做。 第五，说到小学和中学教育，我们也需要猛醒。我们的大学是全世界最优秀的，但我们在颇受推崇的皮尔森小学教育指数当中仅排名第14位。这完全是不可接受的。 清理这些债务需要花费时间和做出艰难抉择。不过，关键的一点在于：这些挑战都不是不可战胜的。每个挑战都有现成的政策解决方案，可行，而且在资金上也是可以承受的。解决每个问题的关键是像我们在过去200年里所做的那样，拿出政治意愿来。