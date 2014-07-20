外媒热议：美俄总统谁先被马航惨剧绊倒？

哈通社阿斯塔纳7月20日电，据新华网援引参考消息网报道，英国《金融时报》网站7月18日发表题为《普京当前面临决断时刻》的文章，文章称，他在发生马航班机被击落一事后如何行事，可能对决定他的国际声誉起着比其他任何事情都重要的作用。

普京陷入两难困境 现在需要对飞机坠毁一事展开全面独立调查。控制着飞机坠毁区域的叛军必须让调查人员在不受限制的情况下进入事发现场并拿到黑匣子。要让那些亲俄分子服从上述要求，那可能需要普京公开且明确地向他们施压。如果普京不那么做的话，就有可能失去其尚存的国际声誉。 普京的责任远不止于此。莫斯科须停止这种输送军需品的行为，迫使叛乱分子停止作战。归根结底，解决这场危机的关键还是普京。他需要在尚有支配事态发展的权力的时候行动起来。乌克兰冲突正灾难性地陷入失控状态。要想改弦易辙，普京手中的宝贵时间可所剩不多了。

英国《卫报》网站7月18日发表文章称，马航MH17班机被击落令普京陷入避之不及的困境：面对国际社会的震怒，他是要继续支持乌克兰境内的分裂叛乱势力，还是和反叛分子一刀两断，任凭他们被乌克兰政府军打败。 在此之前，普京一直根据战况和西方压力的形势而采取骑墙态度。5月份乌克兰大选后，他从俄乌边境撤回了军队和坦克，但几周前又卷土重来。随着乌政府军在东部大举获胜，俄罗斯又开始越过边境向反叛分子提供防空导弹等武器。 而马航MH17班机被击落迫使普京马上表态。此前，向反叛分子提供武器仅仅是对乌政府军的威胁，而今这将被视为对国际社会的直接威胁，而且将引发全世界的义愤。但是，如果停止支持分裂分子，他们将无力抵挡乌克兰政府军，而后者也将抓住机会一举粉碎叛乱武装，从战略上击败普京。 初期的迹象表明普京正在举棋不定。安理会周五的会议清楚地表明，如果调查发现是乌反叛分子以俄罗斯武器击落了班机，莫斯科将陷入空前的孤立。 奥巴马惩俄顾虑多 澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站7月19日发表文章称，这或许不是恐怖主义行动，但其后果可能是令人恐惧的，并会远远延伸至乌克兰之外。 几个月来莫斯科和华盛顿间的紧张气氛稳步加剧，而MH17航班遇到的这次攻击可能会严重影响某位总统的任期，只不过还不清楚是哪一位--普京还是奥巴马。 俄罗斯的普京是面临最直接的压力的那个人。他对乌克兰事务的极端干预已被西方谴责了几个月，但从未停止过。除了立刻抛弃乌克兰东部的叛乱分子外，他多半做什么都不够。 但奥巴马需要施加真正的压力迫使普京行动起来。这并非易事。在5月份的一次讲话中，奥巴马警告"不受约束的地区侵略行为......可能会导致我们的军队介入"。 奥巴马的话现在将受到考验。不管这架搭载298人的航班是被人蓄意瞄准还是误击，都标志着难以推卸的侵略行径。 奥巴马的对手会迅速提醒民众他早前在叙利亚问题上做出了空洞的承诺--化武攻击标志着叙利亚政权不应跨越的"红线"，然而化学气体被释放出来时美国什么都没做。 奥巴马在白宫的任期正在逐渐缩短，如果他现在就被扣上了"跛脚鸭"的帽子，未来的两年将会很难熬。

另据路透社7月18日报道，尽管美国因俄罗斯在乌克兰的行动而对俄实施了六轮越来越严厉的经济制裁，不过奥巴马总统尚没有触碰两个重要目标：俄罗斯天然气出口巨头及重要的武器出口商。 对俄罗斯天然气或国防产品发动金融战可能会招来俄罗斯对美国及其欧洲盟友的报复，并给华盛顿造成负面影响，这凸显了奥巴马在权衡如何应对马航客机被击落一事时所面临的两难处境。 美国智囊机构威尔逊中心的俄罗斯问题专家马修•罗詹斯基说，"问题在于，奥巴马所能做的确实很有限。即便第一反应是惩罚俄罗斯，也只能小打小闹，因为否则会广泛地影响到"欧洲能源供应和全球经济。 在18日的记者会上，奥巴马警告说准备加强对俄制裁，但也承认了制裁可能伤害美国经济复苏的风险。"我们要有这种相关的考虑，世界经济已经一体化了，俄罗斯是个庞大的经济体。"他说。 前财政部官员加里•赫夫鲍尔说，如果美欧实施进一步制裁，俄罗斯将会采取报复举措，可能会停止对诸如伊朗核谈判这类重要活动的支持，另外，在俄罗斯的美国能源公司和其他外国企业"将付出这样或那样的代价"。