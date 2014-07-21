斯诺登称欲研发新科技 对抗各国政府监控系统

哈通社阿斯塔纳7月21日电，据中新网援引新加坡《联合早报》21日报道，美国“监控门”事件揭秘者斯诺登说，他接下来将把精力花在研发新科技，让人们颠覆全球各地的政府监控系统，这包括让人们在通讯时隐藏身份，为自己发送的信息加密，让当局无从窃听的科技。

斯诺登日前在纽约举办的“地球黑客”(HOPE)大会发表讲话，称打算花大部分的时间用于推广这类技术，包括允许人们匿名通信和邮件加密的技术。

他说：“此时此刻，在这个房间里的你们，不仅有方法，而且有能力，在我们日常使用的电脑程序加上密码，(这样的研发工作)进而能提升未来。”他表示，这将是他“未来工作的重心”。

报道说，许多参加这场大会的黑客都把斯诺登视为英雄。

此次大会共有100多场专题会议，议题包括监控行为等。与会者包括电脑专家、反监控活动人士、艺术家和其他形式的黑客。

在大会上，多名黑客详细介绍了阻止政府监控的方法，包括利用一个名为“SecureDrop”的系统，它可以让人们匿名向记者披露文件。

现年30岁的斯诺登去年披露了众多美国国安局的机密文件。这些机密文件显示，美国国安局搜集美国和全球数以百万计的电话数据，并对外国领导人进行窃听。

斯诺登在2013年5月逃离美国，目前在俄罗斯获得庇护。如今，庇护期限即将到期，但他当天在视频连线时没有透露本月较早时他向俄罗斯请求延长签证时间的申请结果。美国希望俄罗斯将他送回美国接受刑事起诉。