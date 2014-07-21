马航亏损再遇索偿　资产重组压力巨大

哈通社阿斯塔纳电，据ＢＢＣ报道，马航在4个月内发生两宗严重客机失事，面对索偿的压力空前巨大，其中马航MH17客机坠毁更可能掀开国际司法巨额诉讼。

有空难诉讼律师称，除非马航有能力说服法官，MH17客机选择经过战乱的乌克兰东部地区，并非马航过失，否则马航可能会面临乘客家属的无上限索偿。

据新加坡《联合早报》报导，按照1999年蒙特利尔公约，即使空难意外因战争或恐怖行动造成，也无法免去航空公司对遇难乘客的责任。 分析师根据蒙特利尔公约计算，马航面对两次空难将至少支付超5亿元人民币的损害赔偿，而今年一季度马航的亏损额扩大三分之二，达到8.6亿元人民币（4.44亿马来西亚林吉特），能否支付巨额赔偿值得关注。 马来西亚总理纳吉布承认，现在要拯救财务状况不断恶化的马航可能为时已晚，不排除马航有可能宣布破产。 有分析指出，马航作为马来西亚国有航空公司，即使面对巨额索偿也不致令马航破产，甚至例闭。马来西亚政府作为马航的大股东，对马航进行资产重组的可能性大于破产。

马来西亚总理纳吉布承认，拯救马航可能为时已晚。 马来西亚国库控股公司持有马航母公司69.4%股权，该公司领导层今年6月曾经表示，正在研究以多种选择使马航重组，至今未公布任何细节。 市场预料，MH17事件进一步加快马航重组，形式可能包括政府注资、整体或部分出售。 据美联社报导，过去3年马航一直处于负债状态，一度每天亏损约160万美元。 而MH370航班失踪事件后，马航在中国市场遭遇重创，4个月内再发生MH17航班在乌克兰领空被击毁，对马航是致命打击，马航的财政状况成为马来西亚政府和纳税人的沉重负担。 另外，马来西亚全国空服员职工会的声明指出，马航在四个月内发生两宗重大空难，严重影响机组人员的心情，亦因事故士气受挫，部分机组人员已经拒绝飞行。