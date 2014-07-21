马来西亚政府不愿就空难责任轻下结论

马来西亚吉隆坡--马来西亚航空公司(Malaysia Airlines)的MH17航班在乌克兰东部上空被导弹击中而爆炸，导致43名马来西亚公民死亡。有报道称，遇难者陈尸荒野或遭到粗暴处理，马来西亚对俄罗斯的愤怒之情不断加剧。对于马来西亚的很多穆斯林来说，这是一个极其令人痛苦的消息。他们认为，立即为死者举行庄严的葬礼是神圣的权利。然而，与奥巴马政府不同，马来西亚政府不愿意将这一事件归咎于某一方。

斯尤哈达•达乌德(Syuhada Daud)是机上一对马来西亚夫妇的表亲，那对夫妇与四个孩子一同遇难。斯尤哈达表示，她没有勇气看电视上有关飞机残骸和乘客遗体的报道--散落在亲俄分裂分子控制区域的农田中，没有得到妥善保护，甚至还有财物被人掠走。

斯尤哈达周日在吉隆坡附近的一家酒店接受简短采访时说，"我最大的希望就是遗体能安全地运回来。"马航安排遇难者家属入住这家酒店，以便照料。她说，"对于穆斯林来说，尽早埋葬是非常重要的，因此对于家属们来说，这是最难以接受的事情。"在乌克兰，来自马来西亚的调查小组设法进入这架波音770-200飞机碎片散落的现场，但最终未能入内。上周末，马来西亚交通部长廖中莱(Liow Tiong Lai)从吉隆坡启程飞往乌克兰首都基辅。周日，廖中莱发表声明谴责相关方面对现场的处理方式。 "马来西亚非常担忧，失事现场的神圣性已经遭到严重破坏，"廖中莱通过电子邮件发表声明称。"马来西亚要求相关方面必须允许工作人员搜寻遗体、确认身份，并将遗体运回国内。" 斯尤哈达表示，遇难者家属希望遗体能够得到妥善保管，然后运回马来西亚。届时人们会清洗遗体、用白布裹尸，然后举行祈祷仪式并下葬，这样一来，在世的亲属才能有借以凭吊的坟墓。马来西亚有3000万人口，其中近2000万人为穆斯林。 "我能理解这很难，因为那里是交战区域，"斯尤哈达说。"但我觉得我们能做更多事情，政府也能做更多。"斯尤哈达的表亲阿里萨•加扎勒(Ariza Ghazalee)、阿里萨的丈夫坦比•吉埃(Tambi Jiee)，以及他们的四个孩子都在事件中遇难。他们有三个儿子，一个女儿，年龄从12岁到19岁不等。 斯尤哈达说，这个六口之家当时乘坐飞机从哈萨克斯坦返回马来西亚砂拉越的古晋，以便赶上7月28日开斋节(Eid al-Fitr)的家庭聚会。开斋节庆祝伊斯兰教斋月的结束。 有新闻称MH17航班的残骸，甚至机上298名死者的遗体受到掠夺，这在马来西亚引起了更大的愤怒。马来西亚全国空服员职工会(National Union of Flight Attendants Malaysia)主席依斯迈•纳沙鲁丁(Ismail Nasaruddin)在周六晚间的一次新闻发布会上说，在电视上播出的乌克兰东部当地的画面中，"我们看到，机组人员的行李箱四处散落。" 反对派组织马来西亚全国青年团结阵线(Youth Solidarity Malaysia)主席巴德鲁希山•沙哈林(Badrul Hisham Shaharin)表示，他们计划在周三组织一次抗议，地点是吉隆坡的俄罗斯驻马来西亚大使馆。 他说，"这不是一次寻常的悲剧，这是犯罪。俄罗斯负有特殊责任，因为全世界所有人都知道，给冲突地区的叛乱团体撑腰的是俄罗斯。" 灾难现场的混乱情形激起的民愤，让马来西亚政府进退两难，他们试图维护和俄罗斯的友好关系，并与美国的政策保持距离。这种谨慎的外交政策也突显了奥巴马政府面临的挑战，原因是后者正打算以马航飞机被击落为契机，力求迅速争取国际社会的坚定支持，孤立俄罗斯。 奥巴马总统和其他西方领导人已表示，击落MH17航班的地对空导弹是俄罗斯制造的。奥巴马指责俄罗斯总统弗拉基米尔•V•普京(Vladimir V. Putin)在乌克兰发动了一场间接战争，是这场战争酿成了此次悲剧。 不过，迄今为止，马来西亚政府一直都没有加入由美国和其他多国组成的阵营。美国及其他国家把俄罗斯单挑出来，公开指责乌克兰东部的分裂武装受到了俄罗斯政府的支持，摧毁MH17航班的地对空导弹显然也是俄罗斯提供的。 周六，一名记者询问马来西亚国防部长希沙姆丁•侯赛因(Hishammuddin Hussein)，他是否同意奥巴马专门针对俄罗斯的评估。希沙姆丁回答，"我们需要查证此事。" 希沙姆丁表示，"我们要一查到底。"他还指出，他已经和美国国防部长查克•哈格尔(Chuck Hagel)、英国外交大臣菲利普•哈蒙德(Philip Hammond)，以及中国领导人通过电话。"不过，在所有事实得到证实之前，在我们能证实飞机是否是被击落，确认是如何被击落、击落者是谁之前，我们不会对此事妄下论断。" 总部位于澳大利亚的莫纳什大学(Monash University)吉隆坡校区政治学教授兼马来西亚研究专家詹运豪(James Chin)表示，即使马来西亚最终断定，飞机是被分裂分子用俄罗斯提供的导弹摧毁的，马方可能依然会等到正式的独立调查结果出炉，才会提出公开指控。 詹运豪说，"在全球范围内重视与俄罗斯的良好关系，并且依然把后者视为超级大国的国家相对较少，马来西亚是其中之一。" 他还说，"马来西亚的想法是，只要没到白纸黑字不容抵赖的份上，就没有必要激怒俄罗斯。他们会等待国际组织或独立调查机构出具最终报告，确认俄罗斯是责任方。仅凭身为第三方的美国出具的任何证据就想说服马来西亚，分量还不够。" 文章摘自《纽约时报》