街头极限健身在哈萨克斯坦收到热捧（组图）

哈通社阿斯塔纳7月21日电，街头极限健身成为哈萨克斯坦年轻人最受欢迎的运动之一。据悉，哈萨克斯坦共有10万街头极限健身爱好者，仅阿斯塔纳就有1万人从事这项运动。

街头极限健身（street workout，又译街头户外运动或街头运动）属于健身运动的一种，街头极限健身以"无人无处不可锻炼"为中心思想，具有独特的健身方式。虽称之为街头户外但运动地点并无限制，从家中、街道、到公园空地，利用随手可得的器械（公园健身器械或栏杆），以坚持不懈的努力来改进身体和精神力量。

街头极限健身在哈萨克斯坦被视为正式的体育运动项目，在哈萨克斯坦体育和运动署注册有街头极限运动协会。该健身运动项目从2009年开始，由街头极限运动协会主席伊斯拉姆•巴杜尔洛夫和副主席热马扎恩•沃马洛夫发起，流行于哈萨克斯坦年轻人之间。

虽然阿斯塔纳冬季时间长，气温全年偏低，但这毫不影响街头极限健身爱好者的热情。Bar Bars健身中心为该运动爱好者提供了所有所需设施，12岁以下学员、多子女家庭以及家境困难者可免费入馆从事街头极限健身。健身中心在冬天更是全满，在走廊里都会排起长长的队伍。 Bar Bars健身中心还资助街头极限健身爱好者多次出国，先后到访过俄罗斯、乌克兰以及阿联酋等国，为他们创造了与外国街头极限健身爱好者进行交流的机会。