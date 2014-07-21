麦当劳百胜为中国供应商卖劣质肉类道歉

哈通社阿斯塔纳7月21日电，据BBC报道，美国快餐连锁店巨头麦当劳与百胜集团就一家向他们供应肉类制品的上海供应商涉嫌售卖过期产品道歉。

上海东方卫视此前报道，其卧底记者发现上海福喜食品公司涉嫌将过期、变质肉品重新包装出售。上海市食品药品监督管理局星期一（7月21日）证实，已在报道播出后查封该公司。

福喜食品的母公司是美国欧喜投资集团（OSI），麦当劳与百胜与其有跨国合作关系。

麦当劳与百胜表示，麦当劳与百胜旗下肯德基、必胜客等品牌均已停止使用上海福喜供应的产品，并将各自开展内部调查。

官方新华社报道，上海食药监部门人员星期天（20日）晚上到福喜食品工厂检查时曾遇到抵抗，其后在警方协助下成功查封有关企业和产品。

上海食药监局的声明说："目前市食药监局和公安部门正彻查上述企业，一经查实必将严惩重处。"

欧喜投资中国区深加工部总经理杨立群对新华社称，该公司及其下游企业对食品质量把控非常严格，他们将积极配合相关部门调查。

"信心动摇"

麦当劳与百胜集团于2012年底也曾因采购山东"速生鸡"问题而受批评。路透社分析说，这次再发生上海福喜事件将让两家连锁快餐巨头十分头疼。

新浪网发起的一项网上调查显示，截至星期一傍晚，1.27万名投票网民当中有74.7%认为麦当劳与百胜对福喜的违规行为知情，11.7%认为不知情。

调查还反映，68.5%网民表明今后不会再到麦当劳、肯德基和必胜客就餐。

目前没有任何公开证据显示两家企业确实对福喜的涉嫌违规违法行为知情。

美联社则指出，外资品牌知名度高，任何对他们的投诉均会引起广泛关注，但其在华政治影响力低下意味着中国媒体能自由地宣扬这些企业的丑事。

不过报道也指出，在外资餐饮品牌质量较受中国消费者信赖之余，中国本国品牌近年也在这方面有显著改善。