俄公布卫星监控信息：客机偏离航线附近发现乌战机

哈通社阿斯塔纳7月22日电，据中新社报道，俄罗斯国防部21日公布马航MH17空难当天该空域的卫星监控信息称，空难前客机偏离了既定航线，进入乌军"山毛榉"对空导弹系统的活动范围，同时，事发前距客机3至5公里处发现了一架乌克兰战斗机，据推测或为苏-25战机。

俄国防部是在当天举行的新闻发布会上公布上述信息的。俄方称，鉴于17日在乌克兰境内坠毁的马来西亚航空公司波音777客机相关信息近日大量出现，存在诸多矛盾，俄认为有必要公布已掌握的卫星"客观监控资料"。 俄方公布了空难客机的飞行路线，监控显示，客机在到达顿涅茨克地区前按照既定航线飞行，但此后偏离了既定航线向北飞行，最大偏差达14公里，机组曾试图返回原定航线，但还没来得及完成纠正航线的动作，飞机就坠毁了。至于客机偏离航线的原因，俄方称，只能依据对"黑匣子"的解读。 俄国防部称，客机偏离航线后进入的事发空域，是乌克兰武装力量防空部队"山毛榉"对空导弹系统的活动范围。俄方监测显示，事发的顿涅茨克地区部署有乌军"山毛榉-M1"系统3至4个，且空难当天上述导弹系统雷达站活动明显增加。 此外，俄方还公布了坠毁客机周围空域的监控资料称，空难发生前，距离马航MH17波音777客机3至5公里处，发现了一架乌克兰战斗机，据推测，或是苏-25型战机。 此前，基辅方面指责顿涅茨克地区民兵组织对坠机负有责任，民兵组织否认说，他们没有能力击落MH17这样处于万米高空的飞行物，而俄国防部21日则否认俄方曾向顿涅茨克地区民兵组织提供过"山毛榉"导弹系统。 7月17日，从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的MH17波音777客机在乌克兰顿涅茨克地区坠毁，机上298人全部遇难。