皮尤国际民调：中国终将超越美国成为超级强国

哈通社阿斯塔纳7月22日电，据中新社报道，总部设在华盛顿的美国民调机构皮尤研究中心(PewResearchCenter)上周发布一份最新国际民调指出，全球公众对中国正面评价居多，49%的受访民众认为中国将取代或已取代美国成为世界超级强国。

皮尤研究中心于今年3至6月对44个国家的48643名18岁以上成年人进行了全球态度调查。该中心项目主任怀克(Richard Wike)称，大多数国家的被调查者认为中国最终会取代美国在全球占主导地位。 总的来说，世界对中国形象的评价是正面的。大部分受访国家都认为中国持续增长的经济是一件好事。然而，也有部分国家认为中国持续增长的国力将对其构成威胁，其中就包括美国。 自2008年以来，美国世界最大经济体的形象正逐渐褪去。在44国中，34%的人表示中国永远都不会替代美国，而49%的受访民众认为中国将取代或已取代美国成为世界的领导者。 欧洲国家在上述观点上表现得最为坚定，在7个受访国中，只有约1/3的被调查者认为美国领导地位不会被中国超越，而亚洲在这个问题上意见不一。 报告显示，过去一年美国人对中国的印象继续变差，尽管下滑的幅度很小，表明美国对其主要经济和战略对手的怀疑在加深。 报告指中国已投入数以十亿计美元、通过英文媒体和在全球推广中文来打造其软实力。然而研究表明，北京在让世人相信其意图方面仍需努力。 报告的另一重点指出，中国外部形象面临的重大挑战是"邻国感受到北京的雄心"，担心中国同邻国的领土争端会导致"军事冲突"。 在对11个亚洲国家的抽样调查中，半数以上表示担心中国会与邻国爆发军事冲突，93%的菲律宾人、85%的日本人、84%的越南人和83%的韩国人这么认为。另外，2/3的美国人同意这一点，在中国也有62%的人这么看。日本、菲律宾和越南的被调查者将中国列为"头号威胁"。但在巴基斯坦、中国和马来西亚，被视为"头号威胁"的是美国。 放眼全球，年轻人对中国的看法比年长者更为积极。报告数据显示，23个国家的受访人群体现出这一现象，其中美国、英国、墨西哥和法国的年长受访者与年轻受访者有异观点的比例高达20%。