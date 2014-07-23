流血的加沙：巴以冲突继续 伤亡人数急剧攀升

哈通社阿斯塔纳7月23日电，据新华网援引光明日报报道，21日，以色列对加沙的"护刃行动"进入第14天。据以色列军方发布的消息称，以色列空军21日轰炸了50多处哈马斯目标，包括两处武器制造场地和六个地下火箭发射器，还击毙了10名巴勒斯坦激进分子。当天上午，共两批巴勒斯坦武装人员通过秘密地道从加沙潜入以色列，一批被以色列飞机发动的空袭击中，另一批遭到以军地面部队阻击，10名武装人员被打死。以色列方面则有9名士兵在21日的行动中身亡，但以国防部否认了有士兵被哈马斯绑架。此前，哈马斯声称他们绑架了一名以色列国防军士兵，并公布了该士兵的姓名和军中身份编号。

此外，根据巴勒斯坦方面的消息，以色列21日早些时候对加沙的一家医院进行了攻击，造成至少5人丧生，70人受伤。消息说，多辆以色列坦克攻击了医院的前台、重症加护病房和手术室。受伤者中大部分都是医生。另外，以色列还在当天的另一场空袭行动中击中加沙市中心住宅大楼区，造成11人死亡，包括5名儿童，是以色列发起的单次空袭中死伤最惨重的一次。 巴以新一轮冲突持续至今，且呈愈演愈烈之势，国际调停压力陡然增大。联合国秘书长潘基文20日已抵达卡塔尔，同中东和国际有关各方协调，推动巴以实现停火。潘基文呼吁，要达成"不讲任何条件"的停火。此前安理会还举行了紧急闭门磋商，要求双方"立即停止敌对行动"，但是没有安排对阿拉伯国家支持的措辞强硬的决议草案进行表决。 美国国务院发言人普萨基20日发表声明说，加沙冲突有继续恶化的危险，更多无辜的人可能失去生命，美国及其伙伴国对此"严重关切"，并认为巴勒斯坦和以色列应立即实现停火，重新履行2012年11月达成的停火协议。美国国务卿克里此行将努力促成由埃及提出的停火方案。克里也于21日前往埃及首都开罗，与相关官员就巴以冲突展开磋商。克里还计划与潘基文商讨为救援成千上万流离失所的加沙居民提供4700万美元人道主义救援物资的事宜。 然而，冲突似乎并没有停止的迹象。哈马斯继续向以色列境内发射火箭弹，以色列的地面和空中行动也变本加厉。以色列总理内塔尼亚胡称，"战争将持续下去直到以色列军队摧毁哈马斯的军事设施及其导弹发射装置，即使这场战役需要很长一段时间"。 随着冲突不断升级和伤亡人数急剧攀升，多国近日来爆发示威游行，抗议以色列对加沙的军事行动。在法国、英国、南非和土耳其等国，当地民众走上街头，高举支持巴勒斯坦的旗帜，呼喊反对以色列的口号，要求以色列停止对加沙地区的军事打击。此外，美国、韩国、比利时、约旦等多国近日也都爆发民众抗议浪潮，强烈要求以色列停火。在以色列国内，特拉维夫、耶路撒冷、海法等多个城市，也爆发了大规模游行示威并发生冲突。阿拉伯裔民众抗议以军对加沙的袭击并和警方发生冲突，极端犹太教徒们则示威要求政府扩大对加沙行动。据悉，双方都有多人被逮捕。 自本月8日凌晨以色列宣布对加沙实施代号为"护刃行动"的军事打击以来，截至21日，以方总共有27名军人和两名平民丧生，数十人受伤。巴方则至少有600人丧生，3000多人受伤，其中绝大多数是平民。此外，还有近十万人失去家园，流离失所。