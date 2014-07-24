联合国：谴责以军行动 四分之三死难者为平民

哈通社阿斯塔纳电，据中新社报道，联合国方面23日指出，高达四分之三的巴以冲突死难者为平民。联合国人权理事会对以军扩大军事行动造成大量平民伤亡予以强烈谴责。

根据巴方目前的最新统计，以军本月初发动"护刃行动"以来，已有687人死亡，以色列方面宣布已有32人死亡。以方的大多数死者是以军士兵。 联合国人权事务高级专员皮莱23日说，联合国的统计数字显示74%的冲突遇难者是平民，而在以军17日对加沙展开地面进攻之后平民伤亡数字大幅攀升。

皮莱说，数以百计的民房和学校等民用设施毁于战火，已有超过14万巴勒斯坦人因战事被迫逃离家园。她批评以色列军队在保护平民方面做得很不够，警告以军的行动可能犯下战争罪行。

但皮莱也批评哈马斯对以色列的火箭弹袭击造成了人员伤亡。

联合国人权理事会特别会议当天以29票赞成、17票弃权、1票反对的结果通过决议，强烈谴责以色列在巴勒斯坦被占领土进行的军事行动，并决定成立独立国际调查委员会对违反国际人道法和人权法的行为进行调查。美国在表决中投了唯一的反对票。

决议谴责"冲突各方所有针对平民的暴力行为"。决议还呼吁以色列停止军事打击，要求冲突各方停止对平民的袭击，还要求以色列停止对加沙地带的封锁。

对于决议中要求任命独立国际调查委员会的有关内容，已有分析认为以色列目前可能不会配合人权理事会提出的有关调查工作。

联合国秘书长潘基文继续在中东进行"穿梭外交"，争取早日停火。他23日在耶路撒冷会晤了以色列总统佩雷斯，指出以色列与巴勒斯坦"共享一个未来"，要求暴力必须立即停止。

潘基文当天还与到访以色列的美国国务卿克里再度举行会谈，称"时间已经无法继续流失下去"。克里称，加沙斡旋取得了一些进展，但仍有需要完成的工作。他们都承诺会继续大力推动斡旋进程。