马航拟于下月公布重组计划

哈通社阿斯塔纳7月24日电，据新华网报道，两名消息人士２２日对媒体透露，马来西亚航空公司最早可能在８月底前公布重组计划。目前，马航方面拒绝对这一消息发表评论。

由于重组计划属于保密范围，这两名消息人士未向媒体公开姓名。但他们表示，马航定于８月中旬发布公司第二季度业绩，重组计划会在之后公布。 今年３月，马航ＭＨ３７０航班失踪，让原本就处于亏损状态的马航雪上加霜。有消息称，马航资金链会在２０１５年年中断裂。此后，有关重组马航的消息开始浮出水面。 作为马航最大的投资者，马来西亚政府投资机构国库控股公司拥有马航６９％股份，并在过去１０年内向马航注资超过１５.８亿美元。 国库控股公司今年６月表示，将在６到１２个月内公布重组马航的计划。有消息人士称，国库控股公司计划首先把马航私有化。 但马航在本月１７日再度遭到重大打击，马航ＭＨ１７航班当天在乌克兰东部坠毁。媒体认为，这一消息让马航不得不考虑加快重组的步伐。 对于马航要在８月公布重组计划的消息，马航和国库控股公司２２日均拒绝发表评论。 受空难影响，马航股票价格今年以来已经下跌３５％，今年第一季度呈现两年来最差的季度业绩。分析师认为，由于航班取消、乘客减少和管理费用居高，马航第二季度的业绩会更加糟糕。