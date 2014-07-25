欧亚国立大学被评为哈萨克斯坦最佳高等学府

哈通社阿斯塔纳7月25日电，近日，哈萨克斯坦独立评估机构APTA对哈萨克斯坦各大高等学府进行了评估排名，欧亚国立大学取得最高评估分数，法拉比国立大学紧跟其后，而卡拉干达国家大学获第三名。

据悉，该评估机构采用了柏林大学的评估标准，在确保排名具有较大透明度与客观性的同时，保证了对数据来源的可验证性及可靠性。

排名设有4项评估指标，分别为：师生和科研人员的学术质量，学术交流，学府学子就业率以及学府教科研人员出版物的销售量。每项指标占评估分数的25%。 哈萨克斯坦最佳20所高等院校排名：

排名 高等院校名称 评估所得分 1 古米列夫欧亚国立大学 88 2 法拉比国立大学 83 3 布克托夫卡拉干达国家大学 48 4 赛力克巴耶夫东哈国家技术大学 34 5 奥耶佐夫南哈国家大学 30 6 哈萨克国家女子师范大学 23 7 霍尔克特阿塔克孜勒奥尔达国家大学 21 8 赛夫林哈萨克农业技术大学 19 9 朱巴诺夫阿克托别地区国家大学 18 10 卡拉干达国家技术大学 17 11 阿拉木图技术大学 16 12 霍兹巴耶夫北哈国家大学 13 13 多斯穆罕梅托夫阿特劳国家大学 11 14 阿斯芬迪亚若夫国立医科大学 10 15 图兰-阿斯塔纳大学 10 16 赛梅国家医科大学 9 17 卡拉干达国家医科大学 9 18 沃斯帕诺夫西哈医科大学 7 19 瓦利汗诺夫阔克谢套国家大学 7 20 江格尔汗西哈农业技术大学 6