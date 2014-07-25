俄媒分析俄罗斯国内人口流动现状

俄罗斯人口向"西部迁移"的进程近50年来从未停止，人们争相从东部"偏远地区"向中央部分流动。研究人员指出，流动进程是稳定的，其指数改变不仅取决于总的客观经济原因，也受到新统计方法实行的影响。

俄罗斯统计局对迁移人群以及流动临时工人状况的研究结果显示，2012年俄国内有380万人迁移。专家指出，这一数字实际上已20年未变，运动矢量也是固定的，即从农村到城市、从地方到首都。

两大移民中心

任何一个俄罗斯城市对流动人口的吸引力都无法与莫斯科和圣彼得堡相比。人口流动中最积极的一部分居民是16岁到30岁的年轻人，他们首选这两个城市作为移民目的地。另一个流动人群是刚刚退休的人，他们更喜欢南方气候温暖的地方，但其对统计结果影响不大。苏联时期人们去北方地区是为了赚钱，现在气候相对温和的大都市也能获得同样的高工资。俄研究移民过程的专家让娜•扎伊奥恩奇科夫斯卡娅1991年在自己的著作中写道，70年代两大都市及其所属州吸引了全国几乎70%的各类移民。俄罗斯统计局的资料显示，2012年这一趋势同样没有改变。原因显而易见--在莫斯科和圣彼得堡几乎能获得一切：工作、良好的教育、休闲、去世界各地的机会以及最重要的一点--实现个人抱负。

俄"高等经济学校"大学人口学研究中心的尼基塔•穆科尔特强说："我没有看到这一趋势改变的先决条件。人口流动无法简单遏制，制止地方人口数量下降的唯一方法是做到让人们能在某种动机的驱使下回归故里。"俄罗斯国民经济与国家公务员学院战略经济分析中心研究员阿拉•索罗金娜说："俄罗斯也有其他能提供高薪并吸引人们前往的地方，如秋明（距离莫斯科2100公里），但那里由于除工作外无其他吸引力而无法长期留住外来人口。为吸引人们留下定居需发展文化设施和生活。"穆特尔特强认为，俄国内人口流动的另一个原因是交通基础设施的局限性。俄许多城市须乘坐直升机、轮渡或经冬季道路才能到达。人们不喜欢与外部世界隔绝的日常生活。

千里之行始于足下

各地方政府在努力按照总统令的要求制定本地的长期发展战略，但专家认为这些措施是抽象的，无法在落实中取得结果。俄罗斯国民经济与国家公务员学院政治学与政治管理教研室教授德米特里•斯利佐夫斯基认为："应改变地方政府领导人选举机制，使积极的管理型人才而不是适合做官的人进入政府。"如果政治家能真正关注此事并参与其中，那么这些"老大难问题"在短时间内就能找到解决办法。例如，彼得罗扎沃茨克市（距莫斯科1000公里）市长加林娜•什尔什娜在自己短短八个月的任职期间内就成功做了其前任多年无法做到的事情，通过降低官员工资、使政府会议对所有市民开放、公交车票降价、恢复生态委员会的工作等为城市找到了新的财政来源。

请给我一个留下的理由

尽管专家认为居民的责任感和不能永远作旁观者的意识可以用来帮助解决各地区的许多问题，但统计数字显示目前人们仍然喜欢前往富裕地区居住。雅库特北部地区、马加丹、萨哈林和堪察加州、楚科奇和科利亚自治区的数字最令人不安。这些地区人口大批外迁开始于军队开始解散的上世纪90年代，当时出现了许多空城和村庄。如今，政府试图用低价格土地等措施吸引人们，但情况暂未发生显著变化。

但也有一些人愿意考虑是否可以在这里居住并构建自己未来的人生计划。由于在莫斯科无法实现事业发展目标并获得理想收入，配合饲料专家乌里扬娜•布金娜一年前来到了堪察加。她说："这里除了食品价格非常昂贵外，我并没看到更多的不足之处。彼得罗帕夫洛夫斯克市自然景色绮丽，这里有海洋和死火山，都很近，走出办公室就能滑雪，无须在路上浪费时间。从前我从没想过除了莫斯科还能在哪儿生活，可现在甚至开始可怜莫斯科人了--在工作单位和地铁中度过一生太可怕了。"

（文章摘自《透视俄罗斯》网站）