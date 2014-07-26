哈萨克女排美女引队友抱怨 ：球迷只看人不看球

因为她，整个哈萨克斯坦女排红了；因为她，比赛都没人看了，球迷全部注意力都在有高挑甜美外形的哈萨克亚青女排选手萨比娜•阿勒腾巴耶娃身上。成名要早，成名要快，一夜走红的萨比娜却有成名的烦恼。

哈萨克排球运动员如今面临着一段特殊时期，因为萨比娜迷人的外表，导致球迷已经对比赛全无兴趣，来到现场注意力全在她一人身上。美丽的萨比娜让女排比赛充满美好，成千上万的球迷涌进现场围堵欣赏这位18岁女孩，已经成为在台北举行的第17届亚洲青年女子(U19)排球锦标赛的一部分。比赛期间，媒体登出不少萨比娜的照片，每一张照片吸引球迷展开热烈评论，其中大多是年轻男性，主要来自中国、韩国、日本等。

当所有人在赞美、惊叹萨比娜的美貌时，她却受到来自家乡媒体《哈萨克日报》的批评，"过度地报道她，导致自己的队友出现不满情绪，球迷的心思不在排球运动上。"甚至萨比娜的教练也抱怨过："这样根本没法专注工作。" 作为主角的萨比娜虽然饱受着压力，但却坦言很高兴能受到球迷的热爱，只是这样的变化太快，自己没完全适应。"我很荣幸受到关注，但我希望球迷不只是将注意力集中于我一个人。" (文章摘自环球网)