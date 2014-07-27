第十届中国新疆喀什•中亚南亚商品交易会今天开幕（图）

哈通社阿斯塔纳7月27日电，据央广网消息，第十届中国新疆喀什•中亚南亚商品交易会今天在中国新疆喀什国家经济开发区开幕。446位各国使节、外国政府、企业代表等嘉宾参会，近1500个室内外展位吸引了1500多名各国客商参展参会，涉及巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦等8个国家。

本届展会将集中展示农副产品、纺织服装、轻工机械、机电、电子、石化、家电等产品，推介展示新技术、新材料和商贸、物流等服务项目，各参展商将发挥地缘优势，对农副产品、轻工机械、纺织服装、能源等建设项目，进出口商品贸易，国际物流进行洽谈交易，通过招商推介和实地考察，促进经济技术项目投资合作和互惠共赢发展。同时，以发展与创新为主题，围绕中国丝绸之路经济带、中巴经济走廊战略和喀什经济开发区发展的战略定位，举办"首届丝绸之路经济带国际论坛暨环球企业领袖西部（喀什）圆桌会"。 据介绍，本届"喀交会"期间将邀请500家企业来喀什参观考察，并利用广州新城、曙光国际、远方物流港等物流平台吸引客商、组织商贸物流代表团前来洽谈，专门解决"流"的问题。同时，不仅要做好喀什地区集中展示、喀什经济开发区展示和12个县市的特色展示，还将突出展示12个县市中的主导企业。

作为中国新疆南部最大的综合性展会--"喀交会"，已连续举办了9届。第九届 "喀交会"展会吸引了包括中国上海、广东、山东、深圳等省区以及新疆周边的吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、塔吉克斯坦等８个国家的中外客商组团参会，仅去年600多人的外国政府和企业代表团成为展会的一大亮点。第九届喀什中亚南亚商品交易会共签订经贸合作项目229个，签约总额超过400亿元。