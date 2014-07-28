纳扎尔巴耶夫:开斋节是增强信心、凝聚人心、激励斗志、昭示希望的节日

哈通社阿斯塔纳7月28日电，据总统府新闻局消息，在一年一度的开斋节到来之际，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫向全国人民致以节日的问候和美好的祝愿。全文如下：

尊敬的同胞们！

在穆斯林群众最重要的节日之一开斋节来临之际，我衷心祝愿穆斯林群众开斋节快乐，身体健康，事业进步，阖家幸福！



开斋节的开始意味着梳理思绪、回视自身、洗涤心灵之月的结束。刚刚过去的斋月是虔诚奉主、潜心深省的时候--在这个时候，穆斯林白天斋戒、晚间祈祷诵经，并向他人提供帮助，以增进各地人民的机会与繁荣。因为我们所有人必须记住，我们希望建设的世界--我们希望实现的变革--必须从我们的内心和我们的周围开始。



伊斯兰教不但高度评价行善、团结互助的人，并且阐述了行善会给行善--团结互助者带来好处；《古兰经》说："如果你们行善，善归你们自己，如果你们作恶，恶归你们自己。"因为行善者不但能感到一种局外人所不能体会到的内心安定，并且从善行的对象身上得到情谊、友爱和赞许，以便使他们的内心感到无比幸福。



与人为善，乐于助人，爱护生命不仅是穆斯林的传统美德，也是全体哈萨克斯坦人民的传统美德。伊斯兰教重要节日之一开斋节已成为增强所有哈萨克斯坦人凝聚力的重要节日。我们以社会团结友爱、民族团结、政局稳定引以为豪，我坚信，滴水可以穿石，聚沙可以成塔，让我们共同用行动，让团结的风吹拂我们中间，让团结的温暖，洒满我们脚下的哈萨克大地。