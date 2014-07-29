西方对俄制裁进入第三阶段 欲重创俄罗斯经济

哈通社阿斯塔纳电,据环球时报7月29日报道,欧盟举行外长会议，计划讨论通过新一轮对俄罗斯制裁措施。根据此前欧盟各成员国达成的决议草案，初步决定在四大领域展开对俄罗斯制裁：限制俄罗斯国有银行和企业进入欧盟资本市场，禁止武器贸易，禁止可被用于民用和军用目的的敏感技术和商品贸易。这一轮制裁措施不同以往，将首次针对俄罗斯经济进行打击。

"欧洲观察家"网站近日撰文指出，欧盟对俄制裁距离"第三阶段"只差0.00001米了。位于布鲁塞尔的欧洲政策研究中心学者阿曼达•保罗对《环球时报》记者说，乌克兰危机爆发以来，欧盟对俄罗斯制裁采取了"三步走"策略，第一阶段是以制裁相威胁，第二阶段是有针对性的制裁，第三阶段是严厉经济制裁。欧盟为"第三阶段"设定的制裁目标是针对俄罗斯整个经济体系，"重创"俄罗斯经济。 欧洲理事会主席范龙佩日前致信各成员国首脑，希望他们授权本国外长在29日的会议上批准这一草案。 但是， 在欧盟各成员国中，德国对制裁俄罗斯分歧最大。德国新闻电视台28日认为对俄实施更严厉制裁不仅关系到俄罗斯的经济，欧盟国家自己也面临风险：德国的代价是30万个工作岗位。去年，欧盟出口俄罗斯的货物是1200亿欧元，超过1/4来自德国;法国主要是武器出口问题;英国担心金融中心地位受到影响;意大利则面临能源危机。 日本内阁官房长官菅义伟28日宣称，将对俄采取追加制裁措施，冻结有关个人及团体在日本国内的资产等，但考虑到北方四岛谈判，制裁仅限于欧美已经实施的内容，没有过激举措。