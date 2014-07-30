俄罗斯冷对欧美新制裁 已着手整军备战

哈通社阿斯塔纳7月30日电，据环球网综合报道，"俄方不打算以眼还眼，以牙还牙。我们将冷静对待......陷入歇斯底里不应是大国所为。"在欧盟成员国代表29日在布鲁塞尔讨论最新对俄制裁之前，俄罗斯外长拉夫罗夫已经对外表达了这样的高姿态。欧盟各国政府29日就对俄新一轮经济制裁达成一致，制裁对象包括俄石油部门、军民两用产品、国防以及敏感技术等。据欧盟官员称，"制裁措施进行3个月后会重新评估"。制裁将会重创俄罗斯经济，但欧盟也会跟着倒霉。对于欧美挥舞的"新大棒"，俄罗斯人的观点是，这并不会令恢复"大国自信"的俄罗斯屈服，更不会给乌克兰带来真正和平。

欧美终于要"一致"制俄 西方最想看到的就是步调一致地制裁俄罗斯。路透社29日报道说，欧盟28个成员国的外交官达成对俄罗斯实施更严厉经济制裁的协议，内容涉及资本市场、国防和敏感技术等。荷兰外长蒂默曼斯29日称，新制裁会很快见效，能警告俄罗斯"走错路了"。美国《纽约时报》报道说，欧美决定搁置分歧，同意大幅升级对俄经济制裁，"而市场正广泛担心莫斯科在加紧干预乌克兰局势，甚至有可能为入侵做准备"。英国《卫报》称，唐宁街已发出信号，俄罗斯很有可能在银行、国防和高科技能源行业受到影响。美国《时代》周刊分析说，在美国指责俄罗斯"加强在俄乌边境地区的部队存在和向亲莫斯科的分裂分子运送重型武器"后，西方开始"团结一致"。美国总统奥巴马与英国、德国、法国和意大利领导人周一罕见地召开联合视频会议，讨论乌克兰危机。英国首相卡梅伦的发言人28日表示，西方立场已发生变化，一致同意欧盟应尽快推动实施更强硬的"一揽子制裁"。法新社分析说，欧美对俄实施更严制裁，目的在于痛击俄罗斯，"同西方的关系紧张已伤害到俄罗斯经济，吓跑了投资者，俄经济已显现衰退迹象"。 数据显示，2013年，欧盟与俄罗斯贸易额达3360亿欧元，俄对欧盟贸易顺差接近870亿欧元。欧盟28个成员国中，意大利、德国等国与俄保持着强大的经济联系。分析人士认为，直到不久前，欧盟还不情愿去冒同俄罗斯断开重要经济联系的风险，但马航事件使事态发生彻底改变。据英国天空新闻报道，持有俄罗斯石油公司19.75%股份的英国石油公司担心，对俄实施进一步国际制裁，可能给公司带来负面影响。但英国《独立报》称，英国已承认："欧盟实施更严厉制裁将使伦敦金融城感受到疼痛，但这和近300名马航MH17航班乘客的死比起来不算什么!"

俄罗斯《观点报》29日报道，此前，由于德国反对对俄实施严厉制裁，才让普京在乌克兰陷入真正战争时"采取克制和不干涉的政策"，以减轻美国对德国的压力。现在欧盟局势发生变化，柏林也向俄罗斯宣战，加入到美国对俄制裁的行列，但"欧美对俄罗斯实施制裁并不会让俄经济崩溃，反而会加快基辅政权的垮台"。日本28日宣布对俄附加制裁，对此，俄外交部29日表示，"日本宣布额外制裁俄罗斯是不友好和短视的举动"。俄新社29日报道，俄科学院远东研究所专家帕夫柳坚科认为，日本领导层在制裁俄罗斯的问题上迎合美国，表现出政治软弱性。

俄自信能挺过西方制裁 俄外长拉夫罗夫28日在记者招待会上明确回应："制裁很少能达成既定目标，在对俄制裁一事上更不会达到目标。我们一定能克服因制裁导致的经济困难，我们会变得更加独立，更加相信自己的力量。"俄罗斯的自信不是盲目的，那些"俄美重回冷战时代"的担心也有点为时尚早。俄罗斯副外长里亚布科夫28日接受采访时表示："普京和奥巴马还保持电话交谈，尽管两人的会面机会相比乌克兰危机加重前要少得多，但这不意味着俄美之间没有沟通渠道。有时电话交谈的内容更为充实具体。所以就此而论，俄美两国交往没有出现根本的变化。另外两国也一直保持着其他层级的对话和接触。" 围绕着乌克兰局势，在处理俄与西方关系方面，很多俄罗斯学者没有选择战争。俄罗斯《晨报》29日发表题为"对俄罗斯来说，乌克兰将成为2.0版阿富汗"的文章称，马航客机坠毁事件成为乌克兰危机的转折点，俄罗斯要避免卷入战争。文章援引俄高级经济学院专家卡拉加诺夫的话说："这一事件加深了国际政治危机，有人企图将我们的国家直接拖入乌克兰的长期战争。美国和西方将是主要受益者。实际上，这类似于第二次阿富汗战争。第一次阿富汗战争是造成苏联解体的原因之一。"对美欧新制裁，俄罗斯百姓也显得比较冷静。在莫斯科，市民休假、出游、购物消费一如既往。俄罗斯"列瓦达"民意调查机构29日公布了对俄境内46个地区的1600名民众的民意调查，结果显示，7月下旬有36%的人对美欧制裁表示担忧，而今年3月表示担忧的比例为53%。 俄罗斯视乌克兰为重新崛起的战略必争之地，绝不会因美欧严厉制裁而让步。俄外交部发言人29日表示，联合国乌克兰人权状况监察团的信息中不含要求乌克兰政府停止对本国人民的军事行动，这是"直接或间接地为乌政府的暴力罪行开脱"。此外，联合国人权事务高级专员办事处发布的报告也不客观且伪善。当西方挥起"制裁的大棒"时，很多俄罗斯媒体集中报道的是俄整军备战。据《俄罗斯报》报道，27日是俄罗斯海军节，俄总统普京在北方舰队驻地北莫尔斯克与官兵共庆海军节时强调："我们将更新军舰、打造现代化的军事及社会基础设施。"对此消息，俄罗斯《晨报》评论说，"北方舰队换装后可以打败所有敌手"。《晨报》29日还发表题为"俄罗斯拟重建克里米亚雷达站"的文章称，俄罗斯国防部计划重建在塞瓦斯托波尔的导弹袭击预警雷达站。俄国防部消息人士称，预警雷达站可"监视2500-3500公里的敌国发射导弹情况，甚至能覆盖整个中东地区"。俄塔社报道说，俄驻叙利亚塔尔图斯港海军基地明年初改建，俄军将设立防空阵地和防卫力量，以保证黑海舰队的安全补给和联勤保障。 除高喊要制裁俄罗斯外，美国一名高级官员28日还针对俄试射地基巡航导弹表示严重关切。针对美国的指责，俄《观点报》29日援引俄退役少将德沃尔金的话说："俄美两国三位一体核力量旗鼓相当，才保持了核平衡状态。但美国一心想削弱俄罗斯的导弹力量，让俄处于劣势。美国正大力发展新型的精确打击武器，却让在该领域落后的俄罗斯住手，这是美国的一个狡猾手段。" 俄欧损失约为1000亿∶900亿 各方普遍预计美欧最新一轮制裁将给俄经济造成严重打击。据欧洲媒体估计，欧盟对俄罗斯扩大制裁将使俄在2年内损失约1000亿欧元。消息称，俄罗斯2014年经济损失将达230亿欧元，占俄GDP的1.5%，2015年将损失750亿欧元，约占GDP的4.8%。由于限制贸易和禁止向俄出口高技术产品和军用产品，欧盟方面的损失也大体相当：预计2014年欧盟损失400亿欧元，2015年为500亿欧元。这已引起南欧国家的严重不安，特别是经济增长缓慢的意大利。 针对俄罗斯更严厉的制裁可能会对欧盟经济造成伤害，法新社援引一名欧盟外交官的话说，显然存在俄罗斯进行报复的风险，比如俄罗斯针对摩尔多瓦、格鲁吉亚等试图与欧盟建立更加紧密关系的前苏联国家施加压力。莫斯科已禁止从乌克兰进口加工过的水果和蔬菜。俄还准备以限制进口农产品等美欧商品作为反制裁报复手段之一。俄罗斯联邦动植物检疫防疫署日前宣布，出于对产品受污染的担忧，准备禁止进口美国家禽、欧洲水果和乌克兰的奶制品。此外，该食品安全机构还透露，将对麦当劳奶酪供应商进行调查，以查清他们是否使用抗生素。 据不愿透露姓名的消息人士向《环球时报》记者透露，俄罗斯石油公司、俄罗斯天然气工业银行、诺瓦泰克公司等几家受西方制裁的俄罗斯大公司受损严重，由于这些公司大都以能源为依托，考虑到在远东或西伯利亚开采油气田以及铺设管线的巨大成本，这些公司的经营活动非常依赖西方国家的融资平台。美国的制裁出来后，融资平台突然消失，以往熟悉的西方生意伙伴也和它们断绝了往来，在未来一段时间内任何想要和它们打交道的外国公司都将受到影响，这些俄罗斯公司的生意很多都会陷入困境甚至停顿。目前，这些大公司正绞尽脑汁搞定大项目的融资，有分析认为它们可能会寻找亚洲国家的银行融资，会越来越多地依靠来自中国的贷款，但亚洲国家的金融状况也没那么理想。这位消息人士认为，中俄间的经贸活动会受波及，就连中俄天然气合同大单，俄方公司也可能因为金融困境而在支付环节上提出新要求。