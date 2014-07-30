美国宣布对俄罗斯制裁新措施

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,美国总统奥巴马星期二（7月29日）宣布将对俄罗斯采取新的经济制裁措施，并形容这将使俄罗斯"软弱的经济更为软弱"。

他说，美国和欧盟对俄罗斯采取的协调行动将对俄罗斯经济产生更大的影响。

此前来自欧盟的消息来源说，欧盟已经决定就乌克兰危机对俄罗斯采取新的经济制裁措施，打击对象包括俄罗斯石油工业、军事工业以及敏感技术行业。 美国采取的最新制裁行动包括，禁止美国公民和在美国的居民同三家俄罗斯银行有业务往来。 美国和欧盟采取最新制裁措施意在增加俄罗斯继续为乌克兰东部亲俄罗斯反叛力量提供支持的成本。 奥巴马星期二在白宫发表讲话说，美国新的制裁措施扩大了对俄罗斯关键经济领域的打击目标，包括能源、军火和金融业。 "付出代价" 奥巴马还说，如果俄罗斯继续在目前的道路上走下去，俄罗斯付出的代价将变得更大。 美国国务卿克里同时在华盛顿发表讲话，敦促俄罗斯和乌克兰反叛力量允许西方调查人员全面进入马航MH17航班坠机现场。 这架飞机于7月17日坠毁，机上298人全部丧生，其中大部分是荷兰公民。 西方国家政府指责当地亲俄武装用俄罗斯制造的导弹击落了这架飞机，但是亲俄反叛力量和俄罗斯政府都否认这样的指控，反而指责乌克兰军队击落了飞机。 克里说，"他们现在甚至不能保证遇难者的尸体得到收集清理，这对遇难者家人是不能忍受的，这样的行为也是不能接受的。"