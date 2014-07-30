新疆兵团党委书记：新疆与阿拉木图在丝绸之路经济带发展中将发挥重要作用

哈通社阿斯塔纳电，阿拉木图市市长阿合梅特江•叶斯莫夫今天会见中国新疆维吾尔自治区党委副书记、新疆生产建设兵团党委书记、政委车俊。

阿合梅特江•叶斯莫夫表示，阿拉木图市与新疆的关系无论在广度还是深度上都取得令人满意的发展。阿拉木图愿同新疆加强多层次交流合作，将双方关系提高到新水平，共同推动阿拉木图-新疆关系健康发展，为推进双方关系和各领域务实合作做出积极贡献。 叶斯莫夫说："哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫今年5月对中国进行国事访问，期间，纳扎尔巴耶夫总统阐述了新形势下哈萨克斯坦对新丝绸之路的主张，提出要把阿拉木图建成新丝绸之路金融中心。2013年阿拉木图与中国的商品贸易额达到55亿美元，增长35%，而今年第一季度这一指数与2013年同期相比，上升了7%，逾一亿美元。" 车俊表示，新疆与阿拉木图关系发展势头良好，各领域互利合作进展顺利，经济合作不断加深，并取得较大成果。我们重视同阿拉木图市发展关系，愿与贵方一道，推动新疆与阿拉木图关系不断取得新成就。 车俊指出，阿拉木图与新疆在丝绸之路经济带发展中将发挥重要作用。