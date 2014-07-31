七国集团威胁进一步制裁俄罗斯

哈通社阿斯塔纳7月31日电，据新华网报道，七国集团领导人３０日发表联合声明称，如果俄罗斯不采取措施缓和乌克兰局势，七国将对其实施更严厉的制裁。

这份由美国白宫发布的声明说，七国集团领导人以及欧盟委员会主席巴罗佐和欧洲理事会主席范龙佩对"俄罗斯继续破坏乌克兰主权、独立和领土完整的行为"表示严重关切，他们敦促俄方停止支持乌东部武装分子，并制止武器、设备和武装人员流入乌克兰，以尽快切实缓解乌克兰局势。 声明说，俄罗斯仍然有机会选择令局势缓和的道路，这样才能使其目前受到的制裁得以解除，如果俄方不这样做，七国已做好准备令其付出更大代价。 七国和欧盟领导人还敦促各方在马来西亚航空公司ＭＨ１７航班坠毁地点附近实现停火，以便相关人员能够开展调查工作并清理遇难者遗体和其个人用品。他们表示，空难的国际调查必须及时、全面、透明且不受阻碍。 七国集团成员包括美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大和日本。 自乌克兰危机爆发以来，美国指责俄罗斯干涉乌克兰内政，并同其他西方国家一道对俄实施制裁。俄罗斯曾表示不接受有关其"破坏乌克兰领土完整、侵略和恐怖主义同谋"的指控。 俄罗斯外交部３０日表示，美国２９日宣布对俄能源、军事和金融等领域实施进一步制裁不仅会使俄美关系进一步复杂化，还将对两国在国际事务中的协作造成不利影响。美方的行为将会对自身造成损失。俄外交部当天还说，欧盟２９日同意对俄罗斯实施进一步制裁，表明欧盟缺乏寻求解决乌克兰危机的政治意愿。