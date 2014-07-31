菲律宾否认军事政变传闻 将领纷纷出面表忠心

哈通社阿斯塔纳7月31日电，据新华网援引环球网报道，"菲律宾军方将领正在策划军事政变，推翻总统阿基诺三世政府"，这一传言近日在菲甚嚣尘上。30日，菲律宾总统府和军方均出面否认，军方表忠心，政府表决心。

据《菲律宾星报》30日报道，海军军官出身的菲参议员安东尼奥•特里兰尼斯29日宣称，菲军一些退役将领正在策划推翻阿基诺政府，但他没有说出这些退役将领的名字。30日一早，包括装甲车在内的两队军车出现在首都马尼拉高速公路上，更加剧了这一传言。据《菲律宾星报》30日报道，在当天的新闻发布会上，菲总统府发言人陈显达对此予以否认，他表示，军事政变如果要成功，菲武装部队现役官兵应该参加，然而菲军士兵对谣传的破坏稳定阴谋不感兴趣，"因为他们承认阿基诺政府提高士兵福利的努力"。陈显达说，菲武装部队中没有不满情绪，没必要进行忠诚度测试，总统府并未因此不安。 菲军方现役和退役将领也纷纷出面表忠心。新上任的菲军总参谋长称，菲军忠于阿基诺三世，相信他对军队的支持。菲军方还澄清说，军车在高速公路上行进是经过授权的调动，现役军官中没有异动迹象。 不过，《菲律宾星报》30日另一篇报道指出，菲律宾近代曾上演过两场军方支持的政变，均推翻了被控腐败的总统。1986年，菲律宾国防部长和武装部队副参谋长领导的军队宣布同马科斯政权决裂，进而结束了马科斯长达20年的总统生涯。2001年，菲军方拒绝继续支持埃斯特拉达总统，军队在逼迫他下台中扮演了重要角色。