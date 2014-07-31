美国众议院授权议长起诉总统奥巴马

哈通社阿斯塔纳7月31日电，据新华网报道，美国国会众议院３０日以２２５票赞成、２０１票反对的表决结果通过议案，正式授权众议院议长博纳对总统奥巴马滥用行政权力提起诉讼。

议案授权博纳以奥巴马或其行政部门官员在实施医改法案时滥用行政权力为由提起诉讼，规定众议院法律顾问办公室可代表众议院提起或介入诉讼，也可雇用院外法律顾问介入诉讼。 博纳表示，此举是要捍卫美国宪法权威，并非出于一党私利。议案发起人之一、众议院法规委员会主席萨森斯则表示，奥巴马"已经走得太远"，无视宪法要求，选择性地执行法律。 美国国会众议院所有民主党议员以及５名共和党议员在表决中投了反对票。 面对共和党指责，正在密苏里州考察的奥巴马发表讲话说："希望国会干好本职工作，让人民生活变得好一点，而不是起诉我。"民主党议员、众议院少数党领袖佩洛西说，起诉奥巴马是在浪费美国纳税人的时间和金钱，是共和党迎合激进右翼选民的"又一个例证"。 美国舆论认为，涉及总统和众议长的诉讼将成为共和、民主两党争夺今年１１月美国中期选举"制高点"的重要战役。无论法院是否立案，无论诉讼结果如何，这场官司都将影响中期选举选情。