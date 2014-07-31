利比里亚关闭全国学校 防止埃博拉疫情蔓延

哈通社阿斯塔纳7月31日电，据环球网援引法新社报道，利比里亚关闭了全国学校，以防止埃博拉疫情蔓延。

报道称，当前，埃博拉病毒正在利比里亚及其周边国家蔓延。利比里亚总统埃伦•约翰逊－瑟利夫在当地时间7月30日宣布，利比里亚决定"无一例外"地关闭全国学校，以防止疫情蔓延。约翰逊－瑟利夫在国家电视台发表讲话时称，所有学校已有序关闭，并等待教育部的进一步指示。 美国援助组织和平队7月30日同样宣布，因埃博拉疫情在西非国家蔓延，和平队将从利比里亚、塞拉利昂及几内亚撤离志愿者。和平队发表声明称，这次撤离是"暂时的"，并称将在未来确定志愿者何时可以重返这3个国家。据悉，至少有340名志愿者在上述3国工作。 报道指出，和平队一名发言人在接受法新社采访时称，有两名志愿者曾与死于埃博拉病毒的患者接触，但他并未透露该患者来自哪个国家。这名发言人表示，两名志愿者都没有感染症状，目前已被隔离并接受观察。和平队一直与美国疾病控制与预防中心以及美国国务院保持联系，"密切关注"这一致命病毒的传播。 据悉，因埃博拉疫情在西非蔓延而产生的担忧也开始扩散至全球其他国家。英国政府在7月30日表示对埃博拉病毒造成的"威胁"感到不安，而香港方面已宣布采取尽可能的检疫措施。"无国界医生"组织警告称，埃博拉病毒目前已"失控"，其他国家受波及的风险真实存在。