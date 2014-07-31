以色列总理：以军将摧毁所有哈马斯地道

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,以色列总理内坦尼亚胡说，在哈马斯修建的所有地下通道被摧毁之前，以色列不会停止在加沙的军事行动。

他在出席以色列内阁的一次会议之前表示，无论停火与否，以色列都决意摧毁这些被用来攻击以色列军队和城镇的地道。

早些时候，以色列又征召了16,000名后备役军人，目前动员的军人数目已达86,000人。 联合国说，在加沙有大约425,000人因战事流离失所。 联合国说，在加沙各地的86个联合国避难场所有225,178名巴勒斯坦人，另有200,000人据信在他们的亲友那里避难。 流离失所的总人数占加沙170万人口的25% 以色列在7月8日开始对加沙展开代号为"保护边缘行动"的军事攻势。 自那以来，至少 1,360名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是平民。 这次军事行动最初是集中打击巴勒斯坦激进组织哈马斯的火箭弹发射能力，但目前已经扩展到对付哈马斯地下通道对以色列构成的威胁。

在空袭行动开始后，以色列军方发现了一个从加沙通向以色列境内的庞大的地道网络。 哈马斯激进分子从这些地道内发动好几次攻击，杀死多名以色列士兵。 以色列从7月17日开始对加沙发动地面攻击，以期摧毁这些地下通道，并坚称任何停火协议都将包括继续摧毁这些地道的权利。 巴勒斯坦官员说，在周三这一天就有100多名巴勒斯坦人死于以色列的军事攻击。 以色列在周三早晨攻击了贾巴利亚难民营的一所学校，该难民营有3000多名巴勒斯坦平民。 美国和联合国都谴责了这一攻击行动，联合国秘书长潘基文称此举是"无理的"。 以色列与巴勒斯坦之间目前在加沙地带的军事冲突已经进入第24天，是以色列与加沙的巴勒斯坦激进武装之间发生的时间最长的冲突。 2012年以色列对加沙发动的军事攻击持续了8天，2008年的巴以冲突持续了22天。 位于以色列和埃及之间的加沙地带许多年来一直是巴以冲突频发的热点地区。