美众议院欲起诉总统 奥巴马：不过是一场政治戏

哈通社阿斯塔纳8月1日电，据中新网援引新加坡《联合早报》1日报道，美国国会众议院通过决议案，授权议长博纳起诉总统奥巴马。奥巴马就此呼吁共和党停止对他的"仇恨"。分析指出，由于美国11月将举行中期选举，共和党在此关键时刻争取起诉总统，真正目的在于争取更多选票。

美国众议院30日以225票赞成、201票反对的表决结果通过这项议案，支持与反对票以党为分界线。诉状将指奥巴马未经国会同意，擅自取消了新医疗改革法案中有关雇主必须为雇员承担的医保责任，此举违宪。 议员们在一个小时的辩论中争相发言。博纳在两分多钟的发言中，数次强调要捍卫美国宪法的权威，起诉并非出于一党私利。 他说："本院的所有成员都无须旁人提醒，都应知道根据宪法，总统必须忠诚地履行国家法律。" 博纳强调："这不是关乎共和党还是民主党，而是关乎维护我们宣誓要维护的国家宪法。" 议案表决前，远在密苏里州考察的奥巴马对大约1500个民众发表演讲时，批评共和党人浪费时间，该把时间用与处理更急切的事务。 奥巴马说，共和党人在11月中期选举临近时决定起诉总统，这只不过是选举年的一场政治戏，目标无非是转移人们对道路建设以及西南部边界外国非法入境者日益增加等问题的注意力。 众议院共和党人指责奥巴马在医改、能源、外交和教育领域过度使用行政权力推进改革。 共和党人指奥巴马像国王般发布其政令，就联邦承包商工人的最低工资到同性伴侣的福利等大小事务发号施令。 但这起诉讼的事项将集中在奥巴马第二个任期力推的医改法案上。共和党人认为，就此项目起诉总统，在联邦法院胜诉的机会较大。 具有影响力的共和党众议员瑞安告诉记者，这起诉讼的意义在于共和党人要表明他们"不会任人摆布"。 众议院的民主党人则说，官司将耗费数以百万计的纳税人税款，最终却无法证明总统越权。民主党众议员杰克逊李说："这是一个弹劾总统的古怪手法。" 由于共和党人控制着众议院，使得奥巴马的好些改革计划过不了众议院这一关。奥巴马于是在宪法允许的范围内，颁布行政令，落实计划。 国会中期选举将在几个月后举行，两党候选人本周将回到各自选区为选举造势。法庭是否会接受这起诉讼还是个未知数，而且此类官司一般得耗时几年，但舆论指出，无论联邦法院是否立案，这场官司都将对选情产生重要影响。