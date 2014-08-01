中国媒体：掘金“丝绸之路经济带” 中亚五国潜力最大

哈通社阿斯塔纳8月1日电，据21世纪网报道，东牵亚太经济圈，西系欧洲经济圈--丝绸之路经济带，被认为是"世界上最长、最具有发展潜力的经济大走廊"，沿途国家贸易额占全球贸易额的22%。

自2013年9月中国国家书记习近平提出"丝绸之路经济带"设想，这一新兴经济走廊已然调动了中国国内众多省份的经贸投资热情。各地纷纷瞄准这一机遇，通过经贸考察、会展等形式，与中西亚、中东欧等国家展开经贸洽谈及投资合作。

目前，中国丝绸之路经济带投资路线图俨然成形：不仅中国西北五省区（陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆），西南、东北以及中部省份都在对接区域、交换资源、投资形式等方面提出各自的定位，并纷纷与丝绸之路经济带沿线国家在能源、机械、旅游、农业等领域开拓潜在的合作空间。

经贸合作先发优势

在中国国内大部分省份的发展思路中，丝绸之路经济带都被列为重要发展机遇之一。目前，相关经贸合作已经走在基础设施的互联互通前面，并呈现出以下特点。

一、西北五省区为重要依托。自去年9月中国各地纷纷围绕丝绸之路经济带展开角逐，西北五省区对于自身在丝绸之路经济带中的定位逐渐率先明确--陕西提出建设丝绸之路经济带"新起点"概念，甘肃打造丝绸之路"黄金段"，宁夏、青海都提出"战略支点"，而新疆则是要建设"核心区"。

值得注意的是，单从经贸考察合作尝试来看，中国中部、西南省份分享丝绸之路经济带红利的脚步在加快。今年7月，湖北省委书记李鸿忠率领湖北省政府代表团对哈萨克斯坦、土耳其和伊朗进行了为期十天的访问；四川省经贸代表团访问了捷克。

二、合作对象日渐明朗化。中亚五国（哈萨克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦），被认为是丝路经贸投资潜力最大的区域，也是大部分省份丝路掘金的第一站。

中国已成为中亚国家最主要的贸易伙伴，分别成为哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的第二大贸易伙伴。2013年中国与上述四国的贸易额达402亿美元，比2012年增长13%。

除了集中与中亚国家开展经贸合作，也有中国省份借机与中西亚、中东欧国家开展对接。

比如，宁夏将自身与阿拉伯国家"捆绑"在一起。不靠海、不靠边的宁夏，运用丝路沿线各国多数为穆斯林国家的文化同源优势，通过中阿经贸论坛和中阿博览会，与阿拉伯国家重点开展交流合作，签订各类项目协议636个，合同投资累计达到3558亿元。

三、合作形式网络化。基础设施达到互联互通，尚需较长的建设周期，为此，中国部分省份开辟"网上丝绸之路"这一虚拟形式，将零散贸易整体化。

陕西上线了"丝绸之路联展--丝绸之路沿线地区特色商品展"，集中介绍和展示西北五省区的糖酒、粮油等11类296种特色商品和品牌商品。

四、区域内部"联姻"。为有效整合地方同类优势资源，建立合作机制将贸易打包输送。

比如陕甘青三省联合主办"丝绸之路经济带清真食品企业合作交流会"。去年10月27日，江苏连云港与新疆乌鲁木齐签订文化合作共建协议，在新丝绸之路上搭建文化交流新平台。

除了上述四大特点，中国国内目前与丝绸之路经济带相关的经贸活动，其合作平台主要有经贸考察和会展两种形式。

经贸考察活动仍多集中在西北五省区，大多涉及对外投资项目。不过，中部大省湖北对哈萨克斯坦、土耳其和伊朗的经贸考察规格最高，周期最长，项目成果也最丰硕，合作项目集中在旅游、能源、交通、特色农业等领域。

会展作为另一种招商引资的重要方式，也促成了众多省市与沿线国家的投资项目。在众多针对丝绸之路经济带的会展活动中，第十八届西洽会暨丝博会达成项目的交易额最大，参与省份都从中获益，湖南、贵州、山西、宁夏、青海、西藏、内蒙古、新疆生产建设兵团及陕西省项目合同99个，投资总额1573亿元。

而以交通物流为主推的重庆、四川、江苏、河南则借通道建设融入丝绸之路经济带。依托重庆渝新欧铁路线、四川蓉欧快铁、中国-哈萨克斯坦（连云港）物流合作基地项目、河南郑欧班列等大通道，构建物流运输网。

投资关注能源基建

丝绸之路打开了中国从中西部地区往外向中亚、欧洲发展的窗口。未来沿丝绸之路经济带铁路建设的完善，将利于中国产品，特别是高端设备走出国门。

中亚各国希望与中国扩展合作领域，在交通、邮电、纺织、食品、制药、化工、农产品加工、消费品生产、机械制造等行业对其进行投资，并在农业、沙漠治理、太阳能、环境保护等方面进行合作。

同时，中国也是中亚油气资源最大的购买国，加上与俄罗斯等国家的能源合作，以丝绸之路经济带为依托的区域经济合作将保障中国的能源供给，并带动油气相关设备的建设。

21世纪宏观研究院认为，中国丝绸之路经济带沿线省市，特别是新疆的油气改革，在油气勘探、开采、运输和销售的管制可能逐渐放松，包括油气设备、油气勘探、天然气化工、油气贸易等行业，都将在新丝绸之路战略实现过程中出现巨大投资机会。

目前中国国内民企大量前往海外并购油气资源，未来在相关政策鼓励下，民营资本可能加速收购丝绸之路经济带对应的中亚诸国油气资产。一旦原油进口权向民企放开，这些资源可直接运回中国国内，构建从上游勘探到下游销售的全产业链。

目前，中国民营资本已经加快了在俄罗斯和中亚地区的油气收购进程，A股上市公司中，广汇能源拥有哈萨克斯坦斋桑油田股权，为支持新疆油气开发先行先试，公司有望获得首批进口权。其他利好相关公司包括：美都控股、正和股份、恒泰艾普、杰瑞股份、海默科技、海越股份。

对于中国，运输是西部油气能源开发的瓶颈，在丝绸之路经济带战略下，能源基础设施建设投资的增长将有望加速，油气设备相关子行业特别是油气管道将首先受益。相关利好公司包括：金洲管道、准油股份等。