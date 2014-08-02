普京两度电话回应奥巴马：西方制裁徒劳无功

哈通社阿斯塔纳8月2日电，据人民网援引法新社报道，1日，美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京就乌克兰东部冲突通过电话进行交流，奥巴马称，美国政府认为俄方违反中导条约，普京面对西方经济制裁的反应是"不合常理的"。而俄方则称经济制裁不会起到西方预想的效果。这是继7月17日乌克兰东部马航坠机事件之后双方的第二次通话。双方都强调了乌克兰东部"立即并长期"停火的重要性，并称会保持今后继续通话的可能性。

奥巴马称，美国政府认为俄罗斯违反了1988年生效的 《美苏消除两国中程和中短程导弹条约》，他为此感到忧虑。普京在两次电话交谈中均表示，西方加重对俄罗斯的制裁是"徒劳无功"的，并会损害俄罗斯与参与对俄制裁国家的双边关系，更会影响到国际局势的稳定。

奥巴马在记者会上表示，他认为普京面对西方制裁的态度是不合常理的。他说："我们已经尽可能地支持乌克兰政府，并阻止俄罗斯在乌克兰的任何行动。很明显，总统普京应该在此情况下愿意通过外交途径令西方取消对俄罗斯的经济制裁，以便让俄罗斯的经济重新有继续发展的可能。但有时候，人们的反应并不合理。"