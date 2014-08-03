以色列拒绝参加埃及会谈 部分地面部队撤回加沙边境

哈通社阿斯塔纳8月3日电，据国际在线报道，在以色列军队对加沙实施"防务之刃"军事行动的第26天，以色列拒绝前往埃及首都开罗参加由埃及主导的停火会谈。而2日晚上，部分加沙境内的以军地面部队撤回加沙边境。

2日，以军和巴勒斯坦方面的冲突集中在加沙南部的拉法附近。以军从1日晚间起对这一地区进行重点攻击，截止到当地时间2日晚上10点，已经有超过1650名巴勒斯坦人在以军的军事行动中死亡。据联合国统计，大约八成是平民，其中包括296名儿童。而以军方面则有63名士兵阵亡，1名士兵失踪。 对于以军的失踪士兵，巴以双方各执一词。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动"哈马斯"否认他们俘虏了一名以色列士兵，声称这名士兵是死于以军炮火，而以色列则坚称这名士兵在哈马斯手上。目前还没有进一步的消息确认这名失踪士兵的生死及下落。 此外，2日下午，以军表示，居住在加沙北部的巴勒斯坦人可以返回家园，但要小心哈马斯在当地设置的爆炸装置。这一声明遭到不少加沙人的质疑。不少居住在加沙北部的居民表示，不相信以色列会"好心地"让他们回归家园，这背后可能会有阴谋。而当天晚些时候，加沙北部的部分以军地面部队撤回加沙边境地区。 埃及总统塞西当天早些时候曾表示，埃及提出的停火协议是哈马斯与以色列停火的唯一机会，如果失去这次机会，事态将变得更加复杂。据了解，巴勒斯坦方面当天已经派代表团前往埃及首都开罗，据称代表团中包括哈马斯成员。但是以色列方面拒绝参加这次会谈。有分析认为，埃及已经错过了为加沙和以色列协调停火的最佳时机，未来想通过埃及的停火协议来实现和平，将会更加困难。 2日晚9点多，以色列总理内塔尼亚胡再次在特拉维夫召开记者会，内塔尼亚胡表示，以色列将继续在加沙的军事行动，直到以色列安全需要得以满足。以色列一位安全内阁成员透露，以色列无意参与在开罗的停火会谈，以军将继续在加沙进行军事打击，直到彻底清除地道。以色列方面还表示，以色列不会再有与停火有关的任何谈判，将自行决定什么时候结束战斗。