中国加沙停火建议得到哈马斯积极响应

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，伊斯兰哈马斯运动周一表示欢迎中国关于加沙停火的建议。哈马斯的发言人对新华社发表声明说，他们高度赞扬中国的这个立场以及其他支持巴勒斯坦人民权利的有关立场。

中国外交部长王毅周日在开罗敦促以色列和在加沙执政的巴勒斯坦组织哈马斯停止战斗，还呼吁以色列解除对加沙的封锁禁运，并释放巴勒斯坦人。

哈马斯的发言人说，中国表达了支持巴勒斯坦人民有权在没有封锁和围困过有尊严生活的立场。哈马斯希望这种立场能够被坚持下去，直到以色列满足巴勒斯坦人的人道主义需求。 王毅在周六开始了为期两天的埃及访问。期间他提出了加沙停火的5点建议，他说中国是巴以和平的坚定支持者和真诚的调停方。 王毅还重申了中国对巴勒斯坦人民要求建立独立国家的合理要求和合法权利的支持。他说巴以双方应该将和谈当作不可动摇的战略选项，努力重启对话，尽早达成共识。 王毅表示中国将向加沙人民提供150万美元的紧急人道主义援助。他说中国愿意同国际社会一道为结束巴以冲突出力。 中国的外交部长还呼吁联合国安理会承担必要的责任，在解决巴以冲突中发挥重要的作用。国际社会也应该进行协调，促进解决巴以问题。 在几乎长达30天的以色列军队对加沙的进攻造成了1800多巴勒斯坦人丧生，其中大部分是平民，另外还有9500人受伤。 以色列报道说，哈马斯打死了至少64名以军士兵和3名以色列平民。