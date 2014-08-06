俄酝酿限制或禁止欧洲航空公司过境飞行

哈通社阿斯塔纳点，据香港中通社原因俄新网报道，《新闻报》5日根据联邦高官和消息人士的资料报道，俄罗斯官员正在讨论限制或禁止从欧洲飞往亚洲的欧洲航空公司经过俄罗斯中转。

该报消息人士透露，欧盟对俄罗斯实施首批制裁之后很快就开始讨论可能限制欧洲航空公司中转的问题。在Dobrolet公司停飞以及乌克兰对飞往克里米亚的俄罗斯航空公司罚款之后，这个问题变得尖锐。 该消息人士说，目前俄罗斯交通部和外交部已经开始就这一问题进行磋商，但最后决定还需由政府下达。 Dobrolet公司3日对外宣佈，由于该公司遭到欧盟制裁，其欧洲合作方撤销飞机租赁、维修和保险协议，公司遭受前所未有的压力，因此被迫中止所有航班运营，暂停机票销售。据悉，Dobrolet公司是俄罗斯航空公司的全资子公司，成立于2013年10月，现有两架波音737-800NG和一架俄制苏霍伊-100型客机。 目前从欧洲飞往亚洲的最便捷航线就是途径俄罗斯西伯利亚的航线，而俄罗斯航空公司每年可以获取来自国外运营商的"航路费"约3亿美元。据报道，德国的汉莎航空公司是最大的付费者。现在汉莎航空公司已经开始关注这一事件，预计一旦俄方採取限制，将令航空公司在三个月内蒙受超过10亿欧元的损失。 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，针对这一决定要对所有赞成和反对的声音进行认真考量，我们不能像美国人和欧洲人一样搬起石头砸自己的脚。