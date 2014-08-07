小布什将为老布什撰写个人传记

哈通社阿斯塔纳电，据网易消息，美国皇冠出版集团7月30日说，美国前总统乔治•W•布什为父亲老布什撰写了一部"个人传记"，定于今年11月11日出版。

这一出版集团说，这部传记大约300页，第一版计划发行100万册精装本，有声读本同步发行。 传记尚未命名。美联社报道，传记将涵盖老布什的整个生活和事业经历，包括他二战中在军队服役、曾在得克萨斯州经营石油业、出任国会议员和中情局局长乃至执掌白宫。 老布什是美国第41任总统，任期自1988年至1992年。二战期间，他曾是美军飞行员。小布什是美国第43任总统，任期自2001年1月至2009年1月。 "乔治•H•W•布什是一名伟大的公仆、政治家和父亲，"小布什在一份声明中说，"我喜欢写他的故事，我希望其他人喜欢读它。" 按照皇冠出版集团的说法，这部传记的出版具历史意义。"从未有过一名总统通过他的视角、用他的语言讲述他父亲、即另一名总统的故事，"集团在一份声明中说，这将是一部"独一无二的私密传记"。 老布什今年6月迎来90岁生日。美联社评述，老布什是美国现代史上为数不多几个没有写回忆录的总统。而小布什在卸任后第二年即出版自传《抉择时刻》，今年4月还举办个人画展，画展中有他画的一幅老布什画像。