苹果三星“和解” 放弃美国以外专利诉讼

哈通社阿斯塔纳8月7日电，据外媒报道，智能手机领域两大巨头的专利之争又有新进展。苹果和三星昨天宣布，放弃针对对方的海外(美国以外)诉讼，但两家公司将继续在美国法庭推进已在进行的诉讼。

苹果和三星发布联合声明称，两家公司已同意撤销双方在美国之外的所有诉讼，该协议不涉及任何许可安排，且两家公司将继续在美国法庭推进现有诉讼。三星发言人表示，两家公司已经同意终结在九个国家的专利纠纷。 目前在智能手机行业能真正叫板苹果的只有三星。随着市场竞争的加剧，两家公司开始通过法庭诉讼来攻击对方。苹果最先于2011年在美国起诉三星，称后者抄袭了iPhone的功能。三星随后在韩国、日本、澳大利亚、荷兰、德国、法国、意大利和英国起诉苹果侵犯其专利。苹果在上述国家中的五个国家提起反诉。 到目前为止，双方互有输赢。2012年、2013年苹果在美赢得了两场关键性胜利，但三星也曾在韩国、德国及英国等地取得过局部胜利。

不过，苹果在专利诉讼中的局部胜利并未帮助其夺回市场。美国市场调研机构Strategy Analytics发布的最新数据显示，二季度三星电子在北美智能手机市场的份额创历史新高，达到36.2%，首次超越苹果(27.9%)登上第一宝座。数据显示，二季度苹果在北美智能手机市场的份额仅为27.9%，同比下滑4.4个百分点，环比下降9.4个百分点。

2011年第三季度以来，三星电子在全球智能手机市场上的份额始终稳居第一，但在北美市场却没能击败苹果，一直屈居亚军。然而，三星新款旗舰手机GALAXY S5今年第二季度在北美正式面市后，市场版图开始发生巨大变化，且苹果iPhone 6预计将于第三季度上市，因此不少用户推迟购买智能手机。