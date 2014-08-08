俄罗斯禁止进口西方多数食品 苏联时期以来罕见

哈通社阿斯塔纳电，据路透社莫斯科/顿涅茨克报道， 俄罗斯周四禁止从西方进口多数食品，以报复西方的制裁行动。俄方举措比预期强硬，将把俄罗斯消费者与全球贸易隔离，程度为苏联时期以来罕见。

乌克兰东部"顿涅茨克人民共和国总理"亚历山大-博罗代宣布辞职，一名本地人接替他领导反政府力量。博罗代是俄罗斯公民，他的辞职可能为实现和平提供一丝新的希望。乌克兰一直表示可以与本地人会谈，但绝不与它认为是国际恐怖分子的外国人谈判。 一个荷兰调查组取消了在马航坠机现场的工作，称战况升级使其处境变得过于危险。 北大西洋公约组织(NATO)秘书长呼吁俄罗斯从与邻国开战的边缘后撤。北约表示，俄罗斯在边境集结军队，为可能入侵乌克兰做准备。 俄罗斯政府规定一年内禁止从美国、欧盟28国、加拿大、澳洲以及挪威进口所有肉类、鱼类、乳制品、水果和蔬菜。 迄今为止，俄罗斯是欧盟水果蔬菜的最大消费国，美国家禽类的第二大买家和全球鱼类、肉类和乳制品的主要消费国之一。 俄罗斯总统普京下令政府实施上述举措，以报复西方国家对俄罗斯国防、石油和金融行业的制裁。 普京原先承诺这些报复举措不会损害俄罗斯消费者的利益，这暗示他可能把一些民众中较为普及的消费品排除在报复名单之外。不过最终总理梅德韦杰夫公布的禁令中提到并没有例外。 俄罗斯农业部长Nikolai Fyodorov承认，报复举措将在短期内推高通胀，但认为不会构成中长期风险。俄罗斯将增加从巴西和新西兰等其他国家的进口。 白宫经济顾问委员会主席福尔曼表示，这些举措会伤及俄罗斯自身经济。美国财政部表示，如果俄罗斯继续对乌克兰反叛分子提供帮助，美国准备加强对俄罗斯的制裁。 欧盟执委会表示，保留采取行动报复俄罗斯进口禁令的权利。 **俄罗斯国内市场受损** 食品仅占俄罗斯从西方整体进口的一小部分，但禁令将对生产国特定行业的农户以及俄罗斯消费者产生严重影响。在通胀已经上升以及卢布贬值的情况下，俄罗斯消费者将面临更高的价格和供应短缺情况。 禁令影响到制裁清单上国家的所有肉类、鱼类、家禽、蔬菜和水果，但不包括其他食品--比如谷物、油籽油、糖、咖啡、茶和可可等主要大宗商品。去年，俄罗斯对禁令涉及食品的进口总额为255亿美元，其中来自禁令涉及国家的进口额为92亿美元。 俄罗斯还可能禁止西方航班飞越领空。欧洲航空公司可能需要消耗更多燃油，在飞往亚洲时绕开俄罗斯，但后者亦将损失数亿美元计的飞越领空费。 俄罗斯又向美国国家安全局承包商前雇员斯诺登提供了三年居留许可，此举将激怒美国。