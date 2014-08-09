克伊霍夫：让我们敞开胸怀 欢迎外籍哈萨克同胞们

哈通社阔克谢套8月9日电，"祖国之光"党阿克莫拉州分部政协委员梅兰别克•克伊霍夫在接受哈通社记者采访时表示，落实纳扎尔巴耶夫总统在政府扩大会议上的指示，为外籍哈萨克族同胞的迁入创造良好定居环境是"祖国之光"党重要工作任务之一。

纳扎尔巴耶夫总统在政府扩大会上作出重要指示，说："我们要做好已回归哈萨克斯坦的同胞们的安置工作，内部的移民问题在此前的会议上也曾多次被提到，我国南方就业机会少，我们应该将移民安置在可就业的区域，大家应正确理解这一点,有关部门也要向移民做好宣传解释工作。哈萨克斯坦地缘辽阔，就业门路广，有着良好的发展前途，因此我们的年轻人要树立强烈的创业精神，不能拘限于某个城市，需共同创造哈萨克斯坦更好的明天。"克伊霍夫表示，我们要全面贯彻落实纳扎尔巴耶夫总统这一重要讲话精神。"外国哈萨克同胞回归哈萨克斯坦的第一次移民潮是在上世纪90年代，国家独立初期出现的。从那至今也过了20多年。目前归国哈萨克同胞们的状况如何，怎样做好今后将要移居我国的同胞们的安置工作，诸如此类问题牵动着每一个哈萨克斯坦人的心。"他说。

"从他国远道而来，并且还要适应新环境，这的确不容易。我们不应排挤回归的同胞们，反而要尽可能的伸出援助之手。政府也应大力支持回归同胞。欧亚经济联盟在建设之中，哈萨克斯坦未来无限光明，我们应为此献出自己一份力。" 克伊霍夫号召回归同胞共同建设哈萨克斯坦美好未来。