俄轰炸机扎堆“探访”美防空识别区

哈通社阿斯塔纳8月10日电，据新华网报道，美国军方官员说，俄罗斯战略轰炸机７月底至本月初多次抵近或飞入美国防空识别区。美军官员推测，俄方意在试探美方防空反应能力。

美国"华盛顿自由灯塔"网站７日援引一些美军官员的话报道，俄罗斯图-９５型"熊"式战略轰炸机过去１０天至少１６次飞入阿拉斯加州附近的美方防空识别区。美军北方司令部和北美防空司令部发言人贝丝•史密斯证实，过去一周，北美防空司令部发现俄方飞机在美防空识别区周围或以内活动，其中一次飞入加拿大防空识别区。 除战略轰炸机，美方还发现俄方海上侦察机和情报收集机。 按照史密斯的说法，虽然飞临美方防空识别区的俄方轰炸机数量"猛增"，但是美方判定俄方只是在执行常规训练任务。 然而，一些美国官员认为事情没有这么简单。他们说，这让人想起"冷战"时期苏联轰炸机频繁"造访"美方警戒空域的情景。一名不愿公开身份的军方官员说，俄方似乎"在试探我们的防空反应能力或指挥和控制系统。这些不仅仅是训练飞行"。 俄塔社７月３０日报道，多架图-９５轰炸机在米格-３１战机护航下当天飞越北极上空。报道援引俄罗斯东部军区发言人亚历山大•戈尔杰耶夫的话说，俄空军今年在北极地区的飞行次数"增加了数倍"，战机不仅执行巡逻、空中支援和搜寻外军潜艇任务，而且在确保海上通行安全。 戈尔杰耶夫说，俄方战机所有飞行都"按预先方案进行，严格遵守使用空域的国际规定，没有擅闯他国领空"。 俄美关系因乌克兰危机急转直下。美军战略司令部司令塞西尔•黑尼６月在一次讲话中说："我们见到，俄罗斯在日本、韩国甚至我们的西海岸附近大量部署战略飞行器。" "华盛顿自由灯塔"网站先前报道，两架图-９５轰炸机６月９日飞入美国西部加利福尼亚州海岸８０公里以内，是"冷战"后俄方核战略轰炸机距离美国最近的一次。美军一架Ｆ-１５战机紧急起飞拦截。 上月１８日，一架美军电子情报收集机在北欧地区侦察俄军时，遭到俄军地面雷达追踪和战机拦截，被迫擅闯瑞典领空躲避。