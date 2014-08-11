巴拿马拥有世界上最大船队 其数量超美中总和

哈通社阿斯塔纳8月10日电，据人民网援引BBC报道， 巴拿马，一个只有300万人口的中美洲小国，却拥有着世界上最大的船队，其数量超过美国和中国登记船舶的总和，的确令人吃惊。 大约8600艘船舶悬挂巴拿马旗，相比而言，美国登记的船只约3400艘、中国的约3700艘。

众所周知，巴拿马地处要冲，地理条件得天独厚，是连接太平洋和大西洋的通道。100年来，无数船只从这里穿行，避开了遥远而危险的绕好望角航线。77公里长的巴拿马运河被称作七大奇迹之一，每年有1.4万艘船舶从这里通过。尽管巴拿马的贸易史并不辉煌，只有一家小船运公司和一些与港口运河相关的海事服务公司，但往来穿行的很多船只都悬挂巴拿马国旗。很多悬挂巴拿马旗的商船都是外国船东，为的是避免巴拿马更严格的海洋法规。

巴拿马实行的是开放登记(open registry)，登记方便（经常网上登记），同时也让船东能雇佣更廉价的外国劳工，此外，外国船东还不必支付所得税。根据国际法，每一艘商船必须在某国登记，该国被称为"旗国"，这个国家对该船有司法权，并负责检查船只安全、船员的工作环境等。

众多船东为了避免高工资或者更好的工条件，便在巴拿马登记，选择巴拿马为"旗国"。二战后，巴拿马登记船增长更快，美国的船东为了减少开支、而欧洲船东为了躲避高税，其他国家也纷纷效仿。于是，巴拿马成为拥有世界上最大船队的国家。