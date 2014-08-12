美国未能妥善调查阿富汗平民死亡

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，人权组织国际特赦的一份报告批评说，美国未能对美军所造成的阿富汗平民死亡进行妥善调查。

该组织指称说，即使是对那些可能的战争罪美国都没有进行调查，也没有人受到惩罚。 国际特赦报告中所指的主要是美国部队2009年到2013年间在阿富汗的空袭和夜袭行动所导致的平民死亡。 北约对美联社表示，北约将研究国际特赦的这一报告并在晚些时候做出回应。 北约一名发言人说，北约对造成平民死亡的任何指称都会认真对待而且会对有关指称全面调查。 联合国的数据显示，在阿富汗冲突中死伤的平民人数去年增加了14%，共有3000名平民身亡，受伤人数超过5600。 2013年大部分平民伤亡是由塔利班埋设在路旁的炸弹造成，或因陷入塔利班同阿富汗政府军的交火被打死或受伤。 不过美国领导的北约部队所造成的平民伤亡在阿富汗是个极其敏感的话题，并一直是造成北约和阿富汗即将离任总统卡尔扎伊之间关系紧张的原因之一。 去年卡尔扎伊在一次北约部队夜间空袭误杀平民后下令禁止外国部队对居住区进行空袭。 不过国际特赦的报告主要集中在美国对这类空袭造成平民死亡的调查。报告形容这显示美军在阿富汗的军事行动缺乏问责。 国际特赦亚太负责人说"自从军事行动开始以来，数千阿富汗人被美军打死打伤。但受害者和他们的家人却很少有机会申诉并得到补偿。美军的司法系统几乎从来不会追究美军士兵非法杀害和其他虐待行为。" 国际特赦的报告收集了125名目击者对10起袭击事件的证词。在这10起美军攻击行动中，至少有140名阿富汗平民死亡。 所有北约部队都将在2014年底前离开阿富汗。该报告也敦促阿富汗政府建立有效的机制，调查阿富汗军队对平民的侵犯行为。