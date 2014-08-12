塞拉利昂八名中国医护人员接受隔离

哈通社阿斯塔纳8月12日电，据BBC消息，中国驻塞拉利昂大使馆证实，八名在塞拉利昂治疗伊波拉病人的中国医护人员正在接受隔离。

中国驻塞拉利昂大使赵彦博对法新社说，当地一家医院一名伊波拉病人死亡，曾经治疗过患者的六名中国医生、一名中国护士，以及当地五名护士，已隔离两星期接受观察。 赵彦博说，"过去两周以来，与该病人接触过的所有人，都在进行隔离观察。医院已经过烟熏消毒，并暂时关闭"。 不过，赵彦博并没有说明正在接受隔离治疗的中国医护人员是否出现了感染症状。 赵彦博还表示，另一家医院也有一名治疗过伊波拉病人的中国医生正在接受隔离。 赵彦博和医院负责人萨赫尔•福戴医生说，另外还有24名塞拉利昂护士被隔离，他们主要来自首都弗里敦的军方医院。 福戴表示，首都弗里敦一家医院的高级医师感染了伊波拉病毒，但目前治疗反应情况良好。

战斗在伊波拉疫情前线的塞拉利昂唯一一名病毒学家已在上月染病身亡。 中国政府捐赠给西非国家应对伊波拉疫情的三千万元人民币紧急人道援助和医疗物资，已由中国专机运抵几内亚首都科纳克里、利比里亚首都蒙罗维亚，以及塞拉利昂首都弗里敦。 新华社说，中国紧急援助物资于10日从上海启运，并将于11至12日陆续运抵疫区有关国家并投入使用。该批物资主要包括医用防护服、消毒药剂、测温仪、药品等抗击疫情所急需的物资。 中国商务部表示，这是近期中国政府向有关西非国家提供的第二批应对伊波拉疫情的紧急援助。中国在今年4月曾向西非四国提供价值100万元人民币的防控救治物资。 利比里亚宣布，中国捐赠的病毒防护服星期一已运抵该国。中国代表团负责人表示，抵达西非的中国公共卫生专家组成员将为当地医护人员提供使用防护服的培训。 由于缺乏病毒防护服和干净的医用手套，在伊波拉防疫前线工作的医护人员因此容易感染病毒。法新社说，由于缺乏防护服，一些医护人员开始拒绝救治伊波拉病人。