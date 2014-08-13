新疆吉木乃口岸实施对哈萨克斯坦公民“三日免签”政策

哈通社奥斯卡曼8月13日电，据东哈州海关监管厅消息，中国新疆吉木乃口岸从12日起开始实施"三日免签"政策，哈萨克斯坦公民在吉木乃口岸出入境时可享受72小时免签证制度。

东哈州副州长、斋桑和贾尔玛县领导、中国新疆维吾尔自治区和阿勒泰地区相关官员以及两国客商出席"三日免签"政策启动仪式。

据悉，吉木乃口岸是中国新疆第二个、阿勒泰地区第一个对哈萨克斯坦公民实行"三日免签"政策的陆路口岸。为更好配合"三日免签"政策实施，经哈中双方同意，斋桑县到吉木乃县国际联运班次，由原来双方每周对发2班交增加至每天对发6班次，每天共12班次滚动发车，口岸通关时间由原来一周5天8小时改为一周6天8小时。

据中新网报道，新疆吉木乃口岸"三日免签"政策启动工作受到新疆边防总队领导的高度重视，为全面做好"三日免签"政策启动工作，边检站召开专题会议研讨制定《吉木乃边检站"三日免签"政策启动专项勤务工作方案》，为确保旅客顺畅通关，吉木乃边检站及时开通"团体专用"通道，选派综合素质高、专业技能过硬、服务定式养成好的执勤官兵分别担负"通关秩序维护、护照证件查验核实、现场边境法律法规政策宣讲、行李物品及车辆检查"等任务，做到"三日免签"旅游团随到随检，提供优质高效通关服务。同时，针对口岸限定区域离吉木乃县边民互市贸易区有18多公里路程，制定了口岸"三日免签"旅游团监护工作流程，明确了监护路线、监护管理人员注意事项及到达边民互市贸易区交接的全程监护和管理等工作，全力确保哈萨克斯坦游客在中国境内的安全，防止途中擅自离团事件发生。

报道还称，"三日免签"政策的实施极大方便了哈萨克斯坦商人在吉木乃口岸互市贸易区免签证旅游及购物，在中国境内停留时间延长至72小时，有利于增加涉外企业签单几率，有力促进哈中两国双边区域经济快速发展，对哈中双边合作交流，互利共赢也起到积极的推动作用。

另据新华网报道，2014年1-7月份新疆吉木乃县旅游总人数达到80103人次，与2013年同期相比增长0.012%。其中中国国内42373人次，吉木乃口岸入境37730人次；旅游收入2803.605万元，与2013年同期相比增长0.012%，其中中国国内总收入达到1483.055万元，入境旅游收入达到1320.55万元。随着吉木乃口岸边民互市"三日免签"政策启动、实施，将有越来越多的哈方客人及新疆内外客人到吉木乃县观光、旅游、购物。