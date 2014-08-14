哈萨克斯坦法拉比国立大学校长： 与中国大学共同为“丝绸之路经济带”建设做贡献

哈通社阿斯塔纳8月14日电，据新华网报道，哈萨克斯坦法拉比国立大学校长卡里姆海尔•穆坦努夫日前接受新华社记者访谈，介绍了法拉比国立大学在"哈萨克斯坦-2050发展战略"下，教学、科研及合作方面的改革成果，及与中国大学开展的合作。以下访谈内容的摘编：

记者：法拉比国立大学在哈萨克斯坦建校历史最久。您认为，贵校的特点是什么? 穆坦努夫：法拉比国立大学是哈萨克斯坦高等院校中的精英，享誉哈萨克斯坦国内外。优质的教育、国际上的认同、积极的科研工作、不断创新进取的师资队伍是我校的优势。我校毕业生被国家行政机关、企事业单位以及其它重要部门聘用，这说明我校的社会信誉也非常高。 近3年来，我们对学校结构进行了改革，重组并加强了院系和教研室建设，并采取教师绩效评比的管理方法。我们还根据国际标准和世界名牌院校的教学大纲，创新编写了教学课程。 我校是哈萨克斯坦最大的综合性大学，设有180个学士、研究生和博士生学位，现有在校生2万多名。我们注重学生的素质教育，多学科和多专业是我们的教学特色。学校园环境优美，拥有现代化的教学楼、博物馆、体育设施、学生俱乐部和学生宿舍。 值得一提的是，法拉比国立大学的综合竞争力业已晋升世界著名大学行列。去年QS（质量安全）评比中，我校是中亚唯一一个进入世界前300名的大学，并在世界800所优秀大学中排名第299位，是独联体国家进入这一排行的三所学校之一。 记者：根据欧盟高级项目分析家们的评估，法拉比国立大学在哈萨克斯坦高等院校中在科技创新方面具有较大的优势。贵校造就科技优势的理念是什么?

穆坦努夫：法拉比国立大学拥有国内独一无二的现代化科技创新基础设施。哈萨克斯坦国内进行的科研项目的大部分都由我校的30多个研究所承担。哈学者在国际核心刊物上发表论文的五分之一产自我校学者。我校曾获"优秀科研奖"证书认证。 多个著名国际公司都在我校建立了教育中心和科研中心。INSPUR是一家哈萨克斯坦生产电子计算机设备的公司，其与我校签署了合作研制超级电子计算机的备忘录。这样的科研中心和实验室，为我校科研实力和教育创新发挥了重要作用。 我校还参与了由多个国际组织资助的56个国际大型项目的研究。 我校鼓励学生积极参加科研工作，并将学位论文和科研项目紧密结合，为了鼓励本科生参加科研项目，我校从项目经费中出10%作为奖励。

记者："哈萨克斯坦-2050年发展战略"提出之后，贵校相应地做了哪些调整或变更? 穆坦努夫："哈萨克斯坦-2050发展战略"中，纳扎尔巴耶夫总统提出了在发展教育的基础上促进经济发展的思想。因而这一进程的主要任务必然落到大学上。"大学-实业-国家"是我国成就创新系统的基本思路，其中大学要承担智能培养的任务。 我校作为国内顶尖大学，为实行总统提出的任务，对大学的经典传统模式进行些改革，使它向世界水平的现代化大学转变。我们将投入5亿美金建造集约型的创新及生物医学研究中心，我校还着手进行"创新阿拉木图"项目，以期成为哈萨克斯坦创新核心和区域核心大学。 在国家创新工业化计划的框架下，我校设置了燃料能源、电子能源、自动化管理、机械设备制造等新的专业。 记者：贵校的国际合作程度如何，有外国留学生吗?他们来自哪些国家?

穆坦努夫：法拉比国立大学已经和世界400多所著名的院校和国际教学科研组织建立了校级合作关系，是国际大学协会和欧洲大学协会的会员。我校每年派出2000多名师生出国学习语言或进修。 目前，法拉比国立大学留学生来自中国、印度、土耳其、韩国、日本、德国、西班牙、英国、法国、 伊朗、埃及、巴勒斯坦、蒙古国、俄罗斯、乌克兰、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯坦等国家和地区。法拉比国立大学是中亚国家高等院校中第一个在2012年6月的联合国可持续发展里约大会上拥有自己单独分会场的唯一一所重要高等教育学府，我校也是哈萨克斯坦第一个参与联合国的"高等院校互动"计划的高等大学。 今年5月在哈萨克斯坦首都召开的第七届"阿斯塔纳经济论坛"期间，我校举办了第三次以"欧亚多元化与可持续发展中的大学作用"为主题的亚州国家高等院校论坛，会上讨论并通过了我校提议的联合国"高等院校互动"计划实施的 "可持续发展的典范"的方案。

记者：来自中国的留学生在哪些系学习?他们的学习成绩如何? 穆坦努夫：我校有来自中华人民共和国的168名留学生，其中76名学生在预科班学习，他们语言过关后将进入哈萨克斯坦的各高等院校学习专业。中国来的留学生我们的几乎每个系都有，他们学习很用功，有的选择了技术专业，有的选了经济和自然科学专业，也有些对新闻、哲学、文学、外语专业很感兴趣。中国来的留学生不仅学习专业知识，而且积极参加社会文化活动。他们在我校学习期间将会结交新朋友，熟悉哈萨克族的生活习惯。

记者：贵校和中国的那些大学建立了校级合作关系，你们也向中国派留学生吗? 穆坦努夫：和中国发展睦邻友好关系是我国外交政策的优先方向之一，法拉比国立大学愿意同中国高等院校在国际合作原则上建立校级合作关系。 我校1990年至2014年间和中国的18所大学签署了谅解备忘录和校级合作协议。我校和中国的兰州大学、中国科技大学、西安工程学院、北京科技大学、北京经贸大学、北京外国语大学、上海华东大学、天津大学等建立了校级合作关系。我们合作主要有以下几种形式：交流教师和学生，合作进行科研项目，聘请教授讲座，给博士生聘请外籍导师。 记者：到中国学习的哈萨克斯坦学生人数逐年增加，其原因是什么? 您认为中国的教学质量如何?

穆坦努夫：众所周知，中国是迅速发展中的国家，现已成为引领世界经济的强国。中国的研究性大学具有很大的优势，这已是被世界所承认的事实。中国学者在核能、宇宙科学、机械制造、信息技术、医学、农学方面的研究取得了许多成就。 哈萨克斯坦学生到中国留学不仅想学好汉语，而且求得高质量教育。他们学好外语在商业经济竞争中赢得优势，受聘就业机会更多些，他们回国后能在哈国的中国公司会找到好的工作。 记者：贵校对"丝绸之路经济带"理念的实施有何方案? 穆坦努夫：我校的学者对"丝绸之路经济带"课题很感兴趣，他们多次参加有关"丝绸之路经济带"研讨会并发了表自己的见解。例如，今年5月我校和兰州大学联合就此课题举行了研讨会。 最近，我校东方学系在中方合作伙伴的帮助下成立了东方博物馆，每年将在中国驻阿拉木图总领事馆的帮助下，在阿拉木图市举办介绍中国历史、文化和当代成就的展览。 从中国连云港到欧洲的运输工程上万公里，连接沿丝绸之路诸城，即西安、兰州、乌鲁木齐及哈萨克斯坦境内城市，还有俄罗斯至欧洲。哈萨克斯坦地处欧亚腹地丝绸之路必经之地，所以我国当然要积极参加"丝绸之路经济带"建设的工程。 "丝绸之路经济带"将会促进东西方国家经济的可持续发展，各国在经济、人文领域的合作提供更大的空间。因此大学的作用很重要，所以我们与中国的大学会共同为"丝绸之路经济带"的发展作出贡献。