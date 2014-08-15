俄罗斯禁令冲击澳大利亚食品业

哈通社阿斯塔纳8月15日电，据新华网报道，俄罗斯颁布针对欧美澳的进口禁令后，澳大利亚认为这将使澳农户遭受损失。目前，澳大利亚正积极寻找替代市场，以减少禁令给澳食品业带来的冲击。

澳大利亚的数据显示，去年澳大利亚出口到俄罗斯的牛肉总计１．５９亿澳元（约合１．４８亿美元），肉类（除牛肉外）总计４８００万澳元（约合４４５４万美元），黄油总计６４００万澳元（约合５９３５万美元），活畜总计５５００万澳元（约合５１０１万美元）。２０１３年，两国贸易额达１７．９亿澳元（约合１６．６亿美元）。 澳大利亚昆士兰州牛肉生产商正在和干旱作斗争，商户们认为禁令可谓雪上加霜。部分澳大利亚水果也面临"前途未卜"的命运，很多水果将因无法出口而在国内市场遭遇价格下跌。 澳大利亚目前正在寻求东亚国家作为新市场来弥补禁令造成的损失。澳农业部长乔伊斯表示，禁令将会伤及澳大利亚广大农户，政府会竭尽所能减少影响。乔伊斯目前正与印度尼西亚官员讨论牛肉和乳制品购买问题，为下一步出口做准备。 全澳农民联盟执行官马哈尔表示，短期内本应出口俄罗斯的食品不得不寻找替代市场，虽然澳大利亚食品受认可程度高，但还要面对新西兰和巴西等强劲对手。 业内专家表示，现阶段还不好预测禁令会给澳大利亚带来何种程度影响。悉尼大学经济学讲师米拉图斯预计，禁令将会给全球农产品贸易格局带来巨大改变。欧盟会是最大的受害方。 在欧盟对外贸易关系中，俄罗斯居第三位。俄罗斯是欧盟第二大食品出口市场，是欧盟蔬菜和水果最大出口市场，也是欧盟重要的肉类出口市场。米拉图斯说，禁令会带来连锁反应，"禁令一出，乳制品不得不流向其他市场。出口格局重组将导致澳大利亚被迫与欧盟争夺市场，这是之前不曾有过的情况。" 澳大利亚必佳奶酪公司主席欧文认为，禁令不会对澳有直接影响，但引起的连锁反应令人担忧，特别是全球乳制品供需格局的改变会使澳大利亚与新竞争对手展开较量。 澳大利亚乳业局贸易与工业战略集团经理麦克艾尔霍认为，欧洲国家很有可能因该项禁令对农户进行补贴，从而导致全球乳品价格下滑，而此举对于依赖国际市场的澳大利亚乳品业来说显然不利。