印度总理莫迪独立日演讲：强奸案令人蒙羞

哈通社阿斯塔纳8月15日电，据中新社报道，印度总理莫迪15日在新德里首次发表庆祝独立日演讲，阐述其对印度国家发展的"梦想"。其中，莫迪针对印度社会频繁发生的性犯罪案件指出，强奸案令人蒙羞，作为父母应该管教好自己的儿子。

据当地英文媒体直播报道，莫迪说，我们的使命在于建设一个先辈们曾经梦想的印度，我们不能仅考虑自己，还要心系国家。而"每当听到强奸案发生，我们就像被挂在了耻辱柱上。" 莫迪说："那些强奸犯都是某个人的儿子，而父母们总是只管教女儿，而不去问儿子要去哪里。作为父母，为什么不为儿子制定约束标准呢？" 莫迪呼吁："父母们有责任把走错路的儿子带回正道"。 在当天的演讲中，莫迪还就社会暴力、公共厕所、人口性别平衡等议题发表观点，呼吁民众共同努力促进国家发展。 出身小商贩家庭的莫迪还说："我来自一个贫穷的家庭，我希望穷人能过上体面的生活。"他呼吁年轻人加强技术学习，让"印度制造"出口到世界各地。 今年8月15日是印度第68个独立纪念日，按照惯例，莫迪在新德里红堡广场发表庆祝演讲，当地大批民众在广场集会举行庆祝活动。