伊拉克极端武装分子白宫外秀旗：我们在美国

哈通社阿斯塔纳8月17日电，据环球网援引伊朗PressTV网站报道，美国特勤局正在调查Twit-ter上疯传的一张照片。照片上显示，某人手里拿着一个屏幕上显示"伊黎"武装(ISIS)旗帜的手机。这张照片似乎于夜间拍摄，从照片中可以看到白宫。照片附着一条短消息："我们在美国，已接近我们的目标。"消息在8月9日发出，随即账号被删。

当天晚些时候，一名Twitter 账户名为"征服暴君"的"伊黎"武装支持者转发了该照片，并留言警告："我们在你们的国土上，在你们的城市里，在你们的大街上。我们无孔不入只为攻击你。" 美国特勤局发言人埃德•多诺万表示，"我们对该照片事件知情，并会对此采取适当和必要的措施。"

另外，还有一条具有嘲讽性质并配有图片的消息于6月30日发出，图片上是一张用阿拉伯语写的纸条，内容是"ISIS战士就要来了"。 "伊黎"武装此前声称已经在叙利亚和伊拉克的部分地区"建国"，并使用社交媒体作为宣传工具。 美国总统贝拉克•奥巴马本月7日授权美军在必要时空袭"伊黎"武装，次日美军发动首轮空袭。在这之后，"伊黎"武装便加大了他们的"宣传"力度。 现阶段，美国方面没有就空袭行动给出明确时间表。