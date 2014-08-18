巴勒斯坦阿巴斯称愿接受埃及停火方案

哈通社阿斯塔纳8月18日电，据新华网报道，巴勒斯坦国总统阿巴斯１６日晚表示，巴勒斯坦方面愿意接受埃及提出的停火方案，以早日实现加沙地带停火。但巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）表示埃及方案不能接受。

阿巴斯当晚在约旦河西岸城市拉姆安拉主持巴勒斯坦解放组织领导人会议。他在会议上表示，埃及不是停火谈判的调停人，而是一个伙伴方，其地位不可取代。巴勒斯坦方面希望尽快实现加沙地带停火，因此愿意接受埃及提出的停火方案。 但多名哈马斯官员当天表示，埃及方案不能接受。巴方谈判代表团成员、哈马斯高级官员伊扎特说，停火方案必须满足巴方全部要求。该组织加沙地带高级官员伊斯梅尔说，哈马斯不同意将有关加沙机场与港口的谈判后延。 埃及曾于上周第二轮谈判中提出一份停火方案，内容包括开放加沙地带与以色列接壤的边境口岸、分阶段取消加沙边境缓冲区、分阶段扩大加沙渔民出海捕鱼范围等。此外，有关兴建加沙机场和海港的谈判延后一个月，释放被关押巴勒斯坦人以及归还两名以军士兵遗体的谈判也相应推迟。 埃及原本期望双方在１３日午夜第二次７２小时临时停火结束前接受该方案，但首先遭到巴方代表团反对。双方随即宣布临时停火延长５日，并于１７日和１８日继续在埃及进行第三轮谈判。 据巴勒斯坦卫生部门统计，以军发起"护刃行动"以来，已导致近２０００名巴勒斯坦人死亡，１万余人受伤，其中多数为平民。据巴方初步估算，加沙地带经济损失超过５０亿美元，重建或需几年才能完成。